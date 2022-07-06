Türk Psikiyatri Derneği: Sağlıkta şiddet sokağa taştı

Türkiye Psikiyatri Derneği önceki dönem genel başkanı Doç. Dr. Koray Başaran’a iki gün önce yapılan saldırı bir basın açıklaması ile kınandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) çatısı altında çok sayıda sağlık meslek örgütünün ortak açıklamasında, "Mesleğini en doğru şekilde yapmaya çalıştığı için meslektaşımıza yapılan saldırı sağlıkta şiddetin artık sokaklara taştığını, değerlerin de hedef haline geldiğini göstermektedir" denildi.

Latif SANSÜR

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Önce sosyal medyada hedef haline gösterilen, ardından 4 Temmuz günü fiziki saldırıya uğrayan Doç. Dr. Koray Başar için Türk Tabipleri Birliği önünde toplanan sağlık meslek örgütü temsilcileri, hekimlik değerlerine yönelik saldırıyı kınadı.

Hazırlanan ortak açıklamayı Türk Psikiyatri Derneği Başkanı Ejder Yıldırım okudu. Başaran'ın hekim ve bilim insanı sorumluluğuyla gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle hedef gösterilmesinin ardından uğradığı saldırı şiddetle kınandı. “Toplumda ayrımcı bir dilin itibar görmesine üzülerek şahit olmaktayız” denildi.

“SAĞLIKTA ŞİDDET SOKAĞA TAŞTI”

Hekim andında yapılan değişiklikle başlayan sürecin artık hakikati, insani ve hekimlik değerlerini savunan hekimlerin hedef haline getirilmesine dönüştüğüne vurgu yapılan açıklamada, “Mesleğini en doğru şekilde yapmaya çalıştığı için meslektaşımıza yapılan saldırı sağlıkta şiddetin artık sokaklara taştığını, değerlerin de hedef haline geldiğini göstermektedir. Hekimliğin evrensel değerlerini hiçe sayan bu saldırının planlı olması ülkemizin güvenliği ve geleceği açısından çok ciddi bir tehdittir. Böyle bir saldırının yaşanmasından dolayı üzgünüz, öfkeliyiz. Hekimler olarak, hastalarımızın sağlığı kadar toplumun doğru bilgilere ulaşabilmesini sağlamak ve sağlık hizmetlerin geliştirmek de bizim görevimiz. Ne kadar tehdit ve saldırı altında olursak olalım bizler görevimizin başında olacağız. Bilimselliğimizden, değerlerimizden ve hekim kimliğimizden taviz vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

“BİR DAHA BÖYLESİ SALDIRILARIN YAŞANMAMASI İÇİN GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Sorumlu devlet kurumlarının, tehditleri, yaklaşımları ve saldırıları engelleyecek tedbirleri almakla, hakikatin yanında yer alan sağlık çalışanlarının güven içinde çalışabilmesi ve yaşayabilmesini sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi; “Toplumdaki ayrışmayı engelleyici, bir arada yaşama ve dayanışma dilini güçlendiren, şiddetin olmadığı bir kültürün oluşmasını sağlamak ulusal bir devlet politikası olmalıdır. Bu olayın takipçisi olacağımızı, saldırganların yakalanması, arkalarındaki yapıların tespit edilmesi, hedef gösteren, organize edenlere yönelik adli idari müeyyidelerin ivedilikle hayata geçmesini ve bir daha böylesi saldırıların yaşanmaması için tüm yetkilileri ve sorumlu kurumları göreve davet ettiğimizi bildiririz.”