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Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenleme TBMM’ye sunuldu

AKP, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenleme TBMM’ye sunuldu

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