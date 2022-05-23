Sağlık meslek örgütlerinden ‘Beyaz Miting’ çağrısı

Sağlık emek meslek örgütleri 29 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin, Beyaz Mitingi” öncesinde Antalya Tabip Odası’nda bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

İsmail AKIN

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Antalya’da düzenlenen mitinge katılalım çağrısının yapıldığı basın toplantısına Tabip Odası, Dişhekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcileri katıldı.

“BU MÜCADELE HEPİMİZİN”

Örgütler adına ortak açıklamayı okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, halkın ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek bütün Antalya halkına “Bu mücadele hepimizin. Taleplerimiz bizim için, sizin için hepimiz için, sağlık hakkı mücadelesinde yan yanayız. Gelin hep birlikte sağlığımıza, yaşamlarımıza sahip çıkalım. 29 Mayıs'ta Ankara'da birlikte el ele, yan yana, omuz omuza olalım” çağrısı yaptı.

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