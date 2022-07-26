Sağlık örgütleri uyardı: Pozitif oranı yüzde 50’ye çıktı

Birçok sağlık meslek örgütü bir araya gelerek pandemiyle ilgili ciddi uyarılarda bulundu.

Latif SANSÜR

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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB MK), TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK) ve konuyla ilgili uzmanlık dernekleri olan, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ( HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Türk Toraks Derneği (TTD) ile TTB Pandemi Çalışma Grubu (TTB PÇG) ve TTB Aşı Çalışma Grubu temsilcisi uzmanlar, zaman zaman Covid-19 ile ilgili yapılan uyarı ve dile getirdikleri önerileri ana başlıklar altında toplayarak kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık alanında çalışanların sağlığını ve motivasyonlarını korumak adına hastanelerin güvenli çalışma ortamları haline getirilmesi için gerekli adımların atılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Pandemiyle ilgili ciddi uyarılarda bulunan bilim insanları, sonbaharda beklenen vaka ve ölüm artışlarının Temmuz ayında görülmeye başlandığını, önümüzdeki günlerde çok daha fazla artacağı ile ilgili kaygılarını dile getirdi.

SONBAHARA DİKKAT!

Toplumun genelinde pandemi bitmiş gibi bir havanın hakim olduğuna dikkat çeken uzmanlar, şu bilgileri paylaştı:

“Pandeminin yeni bir kritik döneminden geçiyoruz. Toplumun genelinde pandemi bitmiş gibi bir hava var, bitmedi sürüyor. Pozitiflik oranları yüzde 50'lere çıkmış durumda.

Fazladan ölümlerle birlikte günde 100 kişi ölüyor. Ancak, pandeminin yönetilmesi sürmüyor, yönetilemiyor. Bu durum geçmişe göre çok daha fazla risk yaratıyor. Sonbaharda beklediğimiz artışı, Temmuz ayında görmeyle başladık, önümüzdeki günlerde, sonbaharda çok daha fazla artacağını düşünüyoruz.

Aşılama oralarının bu kadar az olması bizi çok yoruyor. Aşılama ile ilgili çalışmalar hız kazanmalı. Yoğun bakım yatak ve servisleri açılmaya başladı. Servisleri açmak kolay ancak, yetişmiş eleman ve ekipman bulmak kolay değil. Özel hastanelerde tekrar PCR testleri ile Covid tedavileri ücretsiz hale getirilmeli.”

ÖNERİ VE MESAJLAR ŞÖYLE SIRALANDI

Sağlık meslek örgütlerinin Covid-19 pandemisiyle ilgili temel öneri ve mesajları ise şu ana başlıklar altında topladı;

* COVID-19 salgınının önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanmış olan maske, mesafe, havalandırma ve hijyen önlemleri tekrar hatırlatılmalı. Toplum hareketliliğinin hızla arttığı, korunma önlemlerinin ise hızla azaldığı bu günlerde kalabalık ortak alanlar ile toplu taşımalarda maske kullanımı zorunlu olmalı.

* Bugüne kadar dünya genelinde 12 milyar dozdan fazla uygulanan Covid-19 aşılarının güvenli oldukları pek çok bilimsel çalışma ve gözlemle ortaya kondu. Aşısız ve eksik aşılı olanlar ile sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlanması, hatırlatma dozlarının yapılması ve risk durumlarına göre gerekli durumlarda hatırlatma dozlarının tekrarlanması sağlanmalı.

OKULLAR AÇILANA KADAR AŞILANMALI

* Okulların açılmasına kadar bağışıklığın gelişmesi için 5-12 yaş arası tüm çocukların hızla aşılanması gerekir.

* Covid-19 PCR testlerinin yaygın olarak yapılması sağlanmalı ve hastaların izolasyonu, hızlı testlerle tanının desteklenmesi, okullara ücretsiz temini, kalabalık toplantı yapacakların hızlı test bulundurması sağlanmalı.

* HES uygulaması tekrar başlatılarak, uygulama aşıya teşvik edici mesajlarla zenginleştirilmeli.

* Ülkemizde hastalık yapmakta olan SARS-CoV-2 varyantlarının aktif takibi yapılarak sonuçlar hızla saha ile paylaşılmalı.

* Risk gruplarındaki hastalara sağlanan ve hastalığın kötüleşmesini önleyebilen Molnupiravir (Covinavir) isimli ilacın bulunmasında son dönemde aksaklıklar yaşanıyor. Bu ilacın ve Covid-19 için etkili olan ilaçların tüm ülkede düzenli temini sağlanmalı.

* İnfekte olan kişilerin işe gitmemesini kolaylaştıracak idari düzenlemeler yapılarak infeksiyonun yayılımı önlenmeli.

* Okullar açılmadan tüm sınıflarda, kış gelmeden kapalı alanlarda uygun havalandırmanın nasıl sağlanacağı konusunda bilirkişi komisyonları kurularak bu konuya hızla çözüm bulunmalı.

* Sonbaharda 65 yaş üstü kişiler, risk grupları ve gebelerde mevsimsel grip aşılaması için hazırlıklı olunmalı, yine 65 yaş üstü ve risk gruplarında zatürre (pnömokok) aşıları tamamlanmalı.

* Yeni varyantlara etkili aşıların hazırlanması, takibi ve temini için gereken adımlar atılmalı ve ülkemizde kullanıma girmesi sağlanmalı.

* Sağlık Bakanlığı Covid-19 olgularının dağılımı, yaş ve risk grubu özellikleri, aşı durumları, hastaneye yatış oranları, yoğun bakım doluluk oranları ile ölümlere ilişkin verileri kamuoyu ile ayrıntılı ve günlük olarak paylaşılmalı.

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