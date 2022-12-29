Sağlık örgütleri ve sendikalardan ortak ‘Fincancı’ açıklaması

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla yargılandığı davada yine tahliye edilmemesi üzerine adliye önünde basın açıklaması yaptı.

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TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

‘Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Fincancı'nın tutukluluk hâlinin devamına karar verilerek diruşma, 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrasında TTB üyeleri, sağlık meslek örgütleri, sendikalar, Çağlayan Metro durağı önünde açıklama yaptı. Polis ve çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı açıklamaya siyasi parti temsilcileri de katıldı. Ortak basın açıklamasını TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten okudu. Ökten şunları söyledi:

“BİLİM İNSANLARININ ÖZERKLİĞİ İLKESİ HİÇE SAYILDI”

*TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı içinden geçtiğimiz baskılarla dolu bu günlerde demokratik hukuk devleti ilkeleri ve bilim insanlarının mesleki özerkliği ilkesi hiçe sayılarak iktidar çevreleri ve medyası tarafından hedef gösterilmiş; ardından 27 Ekim 2022 tarihinde hukukla bağdaşmayacak bir kararla tutuklanmıştır.

*Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı için bir hafta önce yine burada Çağlayan Adliyesi'nde bu hukuksuzluğun, haksızlığın sonlanması için bir araya gelmiştik.

“SİYASİ HEDEF GÖSTERME DEVAM EDİYOR”

*Tutukluluğun devamı kararı ile gördük ki tümüyle siyasi hedef gösterme, sindirme ve susturma amaçlı kötülük hali devam ediyor. Demokrasi adına bu utanç verici hal kabul edilemez.

*Bu hukuksuzluğu yaratanlar sağlıkta çöküşün üstünü örtmek isteyenlerdir, bu hukuksuzluğu yaratanlar TTB'yi etkisizleştirmek isteyenlerdir, bu hukuksuzluğu yaratanlar TTB'yi susturmak isteyenlerdir.

“İKTİDAR TTB MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNİN TÜMÜ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTI”

*Meslek örgütümüzün değerlerine, mesleki bağımsızlık ilkelerine yöneltilen bu tür antidemokratik müdahaleleri topluma verilmiş bir gözdağı olarak görüyoruz.

*Üstelik mevcut iktidar bununla yetinmemiş TTB Merkez Konseyi'nin (MK) görevden alınması için davaname düzenlemiş ve son süreçte de Merkez Konseyi üyelerinin tümü hakkında soruşturma açmıştır. Bütün bu gelişmelerden anladığımız TTB'nin örgütsel bütünlüğünün tehdit altında olduğudur.

“TTB KAPATILSIN ÇAĞRILARI TESADÜF DEĞİL”

*Hiç kuşku yok ki ‘TTB kapatılsın, adı değiştirilsin, yöneticileri tutuklansın’ çağrıları tesadüf değildir. Bugün burada yargılanan bilimsel bilgiyi hiçbir siyasi hesap peşinde olmadan şeffaf biçimde toplumla paylaşan, toplumsal olandan yana, kamusal çıkarlarımız doğrultusunda sağlık politikalarını savunanlar, piyasalaştırılmış sağlık ortamında şiddet ve mobbinge karşı mücadele edenler, hekimlerin emeğini, haklarını savunanlardır.

*Hakikatin peşinde koşanları, toplumun sağlığını gözetenleri, doğaya tüm canlılara sahip çıkanları kamuoyu çok iyi bilmektedir.

*Merkez Konseyi Başkanımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın serbest bırakılmamış olması, meslek örgütümüze ve yöneticilerine bu düşmanca tutum TTB'nin güçten düşürülmesi, sessizleştirilmesi, sağlık ortamına dair söz üretmemesi karşılığını bulmayacaktır.

“GİDERLERSE GİTSİNLER, DİYENLERE İNAT…”

*Zira TTB ve tabip odaları bağımsızlık ve barıştan yana bir tutumla geçmişten bu yana kimlerin iktidarda olduğuna bakmaksızın hekimler için hekimlerle birlikte mücadele etmişler, etik-bilimsel temellerle savundukları hekimlik değerlerinden vazgeçmemişlerdir.

*’Giderlerse Gitsinler’ diyenlere inat sağlığımıza, yarınımıza, demokrasiye sahip çıkacağız. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalı, TTB üzerindeki baskılar son bulmalıdır.”

“TUTUKLULUK DEVAMI KARARININ GEREKÇESİ MAKUL SÜREYİ AŞMAMASI”

Açıklamanın ardından davayı değerlendiren Fincancı’nın avukatlarından Oya Meriç Eyüboğlu şunları söyledi:

*Bir hafta olmadan ikinci duruşmaya geldik. Bugün bu davanın biteceğini düşünüyorduk, aynı zamanda tabii ki sevgili Şebnem Hocamızı alıp beraber gitmek hayali kurarak geldik buraya.

*Tutukluluk halinin devamına karar verdi mahkeme. Tutukluluk halinin devamına niye karar vermiş? Söylüyorum size buradan, ‘Tutuklulukta geçen süre makul süreyi aşmamış’, az yatmış. 2 ay ne ki Türkiye’de? Tabii ki cezaevine girenin çok uzun süre kalması gerekiyor.

*Alışık olduğumuz, hep gördüğümüz örnekler de bunu söylüyor. İşte bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmiş durumda. Bugün dosya kararı çıkarılmadı. Yine çok kısa bir süre sonraya bırakıldı.

*Böylece Şebnem Hoca’nın Bakırköy’de mi, Sincan’da mı kalacağı ve bu işkenceye dönen yolculuklara ilişkin neler yaşayacağına ilişkin başka bir sorunla karşı karşıya bırakıldık. Ama yetmedi, geçen duruşma günü 23 Aralık günü biz duruşmadayken yine bu davayı açan iddianameyi düzenleyen savcı tarafından Şebnem Korur Fincancı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını öğrenmiştik.

*Bugün elbette aklımıza geldi, bu ülkede bu topraklarda yaşarken aklımıza gelmez mi? Şebnem Korur Fincancı’yı cezaevinin önünden bırakıp biz onu karşılarken acaba ‘Başka bir dosya açtık diye geri mi alacaklar’ diye.

“DUVARLARINIZ VIZ GELİR VIZ”

*Şimdi 10 gün sonraya bırakılan bu duruşma için pek çok benzeri soruyla, kaygıyla, endişeyle, hukuka ve mahkemeye güvensizlikle ayrılıyoruz buradan.

*Elbette ki bunu yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Şebnem Korur Fincancı dostları bu ısrarlarından vazgeçmeyecek. Zaten söylenmesi gereken sözü de Şebnem hoca söyledi. Onun sözüyle bitireyim, ‘Duvarlarınız vız gelir vız. (ANKA)

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