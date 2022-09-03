Sağlıklı olduğumuzu gösteren 7 işaret

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı; “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil; fiziksel zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” şeklinde tanımladığını hatırlatan Prof. Dr. Derya Uludüz, bu tanıma uyup uymadığınızı öğrenmenizi sağlayacak ipuçlarına dikkat çekti.

Nazan DOĞANER HALICI

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Günümüzde insanlar fiziksel olarak hiçbir sorunları yoksa genellikle kendilerini sağlıklı olarak kabul ederler. Ancak uzmanlara göre sağlıklı olmak için bu doğru bir kriter değil. Zira fiziksel olarak sağlığınız bozuk olduğunda bu durum zihinsel, duygusal veya ruhsal sağlığınızı da olumsuz etkiler. Aynı şekilde ruhsal veya zihinsel sağlığınızda sorun varsa bu durum bir süre sonra fiziksel sağlık sorunlarına yol açar. Peki genel olarak sağlık durumunuzun yolunda olup olmadığını nasıl anlarsınız? Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, az çok bunu anlamanızı sağlayacak işaretleri şöyle sıraladı…

1- Çeşitli ama sağlıklı gıdaları tercih etmek

Genel anlamda yapılan diyetlere baktığımızda belirli yiyeceklerin diyet dışında kaldığını görürüz. Fakat renkli ve işlenmemiş bir beslenme şekli, ihtiyacınız olan tüm besinleri ve vitaminleri almanıza yardımcı olur. Sık sık hazır gıdalar yerine tencere yemeği, hormonlu, tarım ilaçlı ve mevsim dışı sebze-meyve yerine daha çok organik ve mevsim sebze-meyve tüketiyorsanız bu sağlıklı bir yaşam sürdüğünüz anlamına gelir.

2- Vücudun ihtiyaç duyduğu kadar kalori almak

Dünyanın birçok kültüründe insanlar sağlıklı beslenmeyi kalori hesabı yapmak şeklinde düşünür. Fakat gerçek olan şu ki; herkesin yaşa, cinsiyete ve aktivite düzeyine göre değişen farklı kalori ihtiyaçları vardır. Az kalori almak değil, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kaloriyi almak gerçekten sağlıklı olduğunuzun bir göstergesidir. İhtiyacınız olan kaloriyi almadığınız takdirde günlük besin ihtiyacının alınması zorlaşır, bitkinlik ve vücudunuzda ağrı gibi olumsuz tablolar baş gösterebilir.

3- Çalar saat olmadan uyanmak

Sağlıklı olmak için yetişkin bir insana günde 7 ila 8 saat yeterlidir. Yetersiz uyku vücut ve beyin sağlığınız açısından tamiri güç sonuçlar doğurabilir. Alzheimer, obezite, felç ve diyabet bunlardan sadece birkaçıdır. Geç saatlerde yatmayıp, kendinizi alarm kurmadan uyanmaya alıştırdıysanız vücudunuz yeterli uykuyu alır ve dinlenerek uyanırsınız. Bu fikir bazı kişilere zor gelebilir ama ertelenen alarmın beyne ve vücuda daha fazla yorgunluk verdiğini alarmsız uyanmaya başladıklarında daha net görürler. Ortalama bir sürede “kabaca 10 ila 20 dakika içerisinde” uykuya dalmak uyku düzeninizin dolayısıyla sağlığınızın iyi olduğuna sağlığınızın iyi olduğunu gösterir.

4- İki kat merdiveni tempolu çıkmak

Sağlık için önerilen egzersiz miktarı haftalık 150 dakikalık orta dereceli aktivitedir. Bunu şöyle ifade edebiliriz… Durmadan iki kat merdiveni çıkabiliyorsanız ve kendinizi iyi hissediyorsanız, bu orta düzeyde bir efordur.

5- Enerjik olmak

Sağlık dendiğinde ilk akla gelen kelimelerden biri enerjidir. İstediklerinizi yapabilmek için yeterli enerjiye sahip olmak genellikle sağlığınızın yerinde olduğunun bir işaretidir.

6- Tüm duyguları kucaklamak

Her zaman söylüyoruz; duygusal sağlık, fiziksel sağlık kadar önemlidir. Olumlu tüm duygular ancak olumsuz karşılıklarıyla anlam kazanır. Örneğin acı çekerken sağlıklı olmanın ne bulunmaz bir nimet olduğunu daha iyi kavrarsınız. Tüm duyguları kucaklamayı, olumsuz duygularla mücadeleyi ve onları yönetebilmeyi biliyorsanız bu sağlıklısınız demektir.

7- Göbeklenmeyi engellemek

Bel çevrenizin genişliğini boyunuza bölün çıkan sonuç hastalık riskinizi ele verir.

Örneğin:

Bel çevresi: 70 cm

Boy: 167

70 / 167= 0,41

Değerlendirme:

0.4 – 0.49 arası: Normal

0.5 – 0.59 arası: Riskli

0.6 ve üzeri: İç organlarınızın yağlanmış olduğunu, kalp hastalıkları ve diyabet açısından riskinizin yüksek olduğunu gösterir.