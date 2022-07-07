Sağlıkta şiddete karşı beyaz isyan!

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle doruğa tırmanan hekimlere yönelik şiddet, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık emekçileri tarafından ülke genelinde infiale yol açarken, Türkiye genelinde protesto eylemleri düzenleniyor...

Mehmet SERBES

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırının ardından yaşamını yitirmesinin ardından 2 gün boyunca iş bırakma kararı almıştı…

Bu kapsamda ilk eylem Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlendi.

Hastanede görevli tüm sağlık personeli ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Gümürdülü, Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ‘ün, sağlık sendikalarının temsilcilerinin de katıldığı eylemde Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, yaşanan şiddet olaylarına karşı sağlık camiasının tepkilerini içeren bir açıklama okudu.

Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, “Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız” diye başladığı basın açıklamasında şunları söyledi:

*6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz.

*Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık.

*Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik.

*Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik.

*Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi.

KINAMAK, ŞİDDETİ ÖNLEMİYOR

*Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki, sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı ‘beyaz kod' verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır.

*Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı.

*Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır.

*Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir.

*Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz, sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur.

*Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir.

“İKİ GÜN İŞ BIRAKIYORUZ”

*Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir.

*Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz.

*Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz! Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz.

*Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

ŞEHİR HASTANESİ VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE DE EYLEM

Öte yandan Adana'daki doktor eylemlerinin başta Şehir Hastanesi olmak üzere tüm hastanelerde süreceği, doktorların öğlen saatlerinde Şehir Hastanesi'nden Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nü yürüyerek burada da bir basın açıklaması gerçekleştirecekleri belirtildi.