Sanofi ve GSK aşısı coronaya karşı yüzde kaç etkili?

Fransız Sanofi ve İngiliz GSK ürettikleri yeni aşının diğer aşılardan sonra yapılacak hatırlatma dozuyla vücuttaki antikor sayısını 18 ila 30 kat artırarak etkili bir koruma sağlayabileceği vurguladı. Geleneksel yöntemlerde üretilen protein tabanlı Sanofi ve GSK aşısı, mRNA aşılarına göre üretim maliyeti daha düşük ve normal buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor.

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Avrupalı ilaç üreticileri Sanofi ve GlaxoSmithKline (GSK), geliştirdiği yeni Covid-19 aşısının yüzde 100, orta ve ağır hastalıklara karşı yüzde 75 ve semptomlara karşı da yüze 58 koruma sağladığı açıklandı.

SANOFİ VE GSK AŞISI NE KADAR ETKİLİ?

Sanofi ve GlaxoSmithKline (GSK), üretimi olan Covid-19 aşısının Faz 3 klinik denemelerinde ağır hastalık ve hastaneye yatışa karşı yüzde 100, orta ve ağır hastalıklara karşı yüzde 75 ve semptomlara karşı da yüze 58 koruma sağladığı açıklandı.

Aynı aşıdan iki dozun ardından üçüncü doz yapıldığında ise antikor sayısını 84 ila 153 kat artırdığı belirtildi.

SANOFİ VE GSK AŞISI TÜRÜ NEDİR?

Veriler henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da şirketler iki doz yeni aşının onaylı mRNA aşılarından daha fazla antikor üretimini tetiklediğini ve her yetişkin yaş grubu için güvenli olduğunu vurguladı.

Geleneksel yöntemlerde üretilen protein tabanlı aşı, mRNA aşılarına göre üretim maliyeti daha düşük ve normal buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor.

Bu özelliği nedeniyle yeni aşının aşılama oranı hala çok düşük olan Afrika ülkeleri için iyi bir alternatif olabileceği düşünülüyor.