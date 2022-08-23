Şaşırtıcı araştırma: Elektrik verilen kişilerin hafızasında iyileşme görüldü

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, beyne 20 dakika elektrik vermek, yaşlı insanlarda hafızayı bir ay boyunca %50'ye kadar artırabilir.

Sozcu.com.tr

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Sevdiğiniz birinin doğum gününü unutmaktan araba anahtarlarınızı yanlış yere koymaya kadar, hafıza sorunları yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak görülür.

Ancak bir araştırmaya göre, beyne günde 20 dakikalık bir doz elektrik verilmesi, yaşlılıkta hafızayı bir aya kadar güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Daily Mail’in haberine göre, Boston Üniversitesi’nden bilim insanları, yaşları 65 ile 88 arasında değişen ve cinsiyetleri kabaca eşit olan 150 kişiye beyinlerinin iki bölgesine elektrik akımı uygulayan bir başlık verdi.

Katılımcılardan başlık takarken kendilerine okunan 20 kelimelik beş listeden kelimeleri hatırlamaları istendi.

Cihazın, katılımcıların altı kelimeye kadar daha fazlasını hatırlamasıyla, performanslarını yüzde 50’den fazla artırdığı bulundu.

GÜNLÜK YAŞAMDA FAYDASI OLMAYABİLİR

Katılımcılar, testin başlangıcından itibaren kelimeleri hatırlamada kısa süreli hafızalarında, en son gelen kelimeleri hatırlamada ve uzun süreli hafızalarında artış gördüler.

Bu artış, sadece dört günlük tedaviden sonra bir ay boyunca sürdü. Testin başlangıcında en zayıf hafızaya sahip olanlar en büyük gelişmeyi gösterdiler.

Bazı İngiliz uzmanlar “heyecan verici” bulguları memnuniyetle karşıladılar, ancak diğerleri bu hafıza güçlendirmenin günlük yaşamda herhangi bir faydası olacağına dair hiçbir kanıt olmadığını söylüyor.

Teoride, elektrik akımları, düşük aktivite modunda olacak beyin hücrelerini uyararak ve aktive ederek hafızayı geliştirmeye yardımcı olabilir.

Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışma için, sinirbilim uzmanı Profesör Robert Reinhart, tedavinin hafızayı etkileyen çeşitli problemlerden muzdarip olanları da kapsayabileceğini söyleyerek “Sağlıklı yaşlı yetişkinlere yönelik potansiyel faydaların ötesinde, nöropsikiyatrik ve nörodejeneratif bozuklukları olan, özellikle seçici hafıza eksikliği olan ve bunama riski taşıyan kişiler için etkileri incelenmelidir” dedi.

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