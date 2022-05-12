SMA’dan bebeğini kaybeden acılı babadan anlamlı yardım

Eskişehir'de tedavisi için gereken 2 milyon 250 bin dolar toplanması amacıyla Valilik izni ile kampanya başlatılan ancak gereken paranın ancak yüzde 47'si toplanmışken hayatını kaybeden 2 yaşındaki SMA Tip-1 hastası Muzaffer Emin Kiraz'ın babası İsmail Kiraz toplanan paranın yine Eskişehir'de SMA hastası olan 8 aylık Zeynep Eksan'ın tedavisi için aktarılmasını istedi. Valilik acılı babanın talebini kabul etti.

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Kısa süre önce tedavisi için gereken paranın toplanamaması ve yurt dışında tedavi görememesi nedeniyle yaşamını yitiren SMA hastası Muzaffer bebeğin babası İsmail Kiraz, oğlu için toplanan bağışın başka bir SMA hastası Zeynep Eksan’ın yardım kampanyasına aktarılmasını talep etti.

TEDAVİ İÇİN GEREKEN PARA TOPLANAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

2 aylıkken hastanede yapılan tetkikler sonrası Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 2 yaşındaki Muzaffer Emin Kiraz’ın yurt dışında tedavi olması ve tedavisi için de 2 milyon 250 bin dolar gerekiyordu. Bir süre önce hayatını kaybeden anne Emine Kiraz ile Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nde işçi olarak çalışan baba İsmail Kiraz’în tedavi masrafını karşılaması imkansızdı.

Bu nedenle Eskişehir Valiliğine müracaat eden baba İsmail Kiraz’ın SMA hastası bebeği Muzaffer Kiraz için yardım kampanyası başlatılmıştı. Yaklaşık 6 ay süren yardım toplama kampanyasında Muzaffer bebek için gereken tedavi masrafının ancak yüzde 47’si toplanmışken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Muzaffer bebekten acı haber geldi.

10 YIL ÖNCE DE SMA’DAN BİR ÇOCUKLARINI KAYBETTİLER

Geçtiğimiz 1 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden Muzaffer Kiraz’ın 10 yıl önce de ağabeyi aynı hastalıktan hayatını kaybetmişti. İş, hastanede bebeğinin ziyareti dışındaki saatlerde şehir merkezinde ve cami çıkışlarında bebeği için yardım toplama çalışmalarına da katılan baba İsmail Kiraz, toplanan paranın bir başka SMA hastası için kullanılması için Eskişehir Valiliğine müracaat etti.

TOPLANAN PARA SMA HASTASI ZEYNEP BEBEĞE AKTARILACAK

Kısa süre önce tedavisi için gereken paranın toplanamaması ve yurt dışında tedavi görememesi nedeniyle yaşamını yitiren SMA hastası Muzaffer bebeğin babası İsmail Kiraz, oğlu için toplanan bağışın başka bir SMA hastası Zeynep Eksan’ın yardım kampanyasına aktarılmasını talep etti.

Eskişehir Valiliği, acılı babanın istediğini kabul etti, böylece Muzaffer bebek için toplanan bağış, Zeynep bebeğin yardım kampanyasına aktarılacak. Eskişehir Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“SMA Hastası Muzaffer Bebek için Toplanan Yardımlar Eskişehir’de Yaşayan SMA Hastası Zeynep Eksan’ın Yardım Kampanyasına Aktarılıyor. Tedavisi sırasında vefat eden Muzaffer bebeğimiz için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım miktarları babası İsmail Kiraz'ın isteği üzerine ilimizde yaşayan SMA hastası Zeynep Eksan'ın yardım toplama kampanyası için açılan banka hesabına aktarılacaktır. Bu husustaki gerekli iş ve işlemler 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda başlatılmıştır.”

ZEYNEP BEBEK DE YARDIM BEKLİYOR

Henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konan 8 aylık Zeynep bebek de hayata tutunmak için destek bekliyor. Kütahyalı Kerim ve Havva Eksan 2012 yılında dünya evine girdi. Eskişehir Beylikova ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Kerim Eksan ve Havva Eksan çiftinin uzun yıllar tedavileri sonrasında çocukları oldu.

10 yıldır özlemle beklenen bebek, sağlıklı olarak dünyaya gelmişti. Ancak anne babası birinci aydan itibaren Zeynep'in boynunu tutamadığını gözlemleyip Eskişehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürmeleri sonucunda yapılan muayene ve genetik araştırmada Zeynep bebeğin Tip 1 SMA hastası olduğu ortaya çıktı.

Zeynep bebeğin de sağlığına kavuşması için yurt dıiında tedavi görmesi ve tedavisi için de 1 milyon 822 bin dolara ihytiyaç bulunuyor. Şuana kadar Zeynep bebek için 586 bin dolar bağış toplandı. Hayatın kaybeden Muzaffer bebeğe toplanan bağışın da Zeynep bebeğin yardım hesabına aktarılacak olmasıyla birlikte gereken tedavi masrafının büyük bölümünün toplanmış olacağı belirtildi.