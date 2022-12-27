İstanbul’da hekimlerin protestosuna polis engeli

Hekimler, serbest çalışma haklarına ciddi kısıtlamalar getirecek yönetmeliğe karşı Medipol Hastanesi önünde açıklama yapmak istedi. Polis açıklamaya izin vermedi. Hekimler, engellemelere rağmen beyaz önlüklerini yere atarak durumu protesto ettiler.

Fırat FISTIK

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Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tüm hekimlerin serbest çalışma hakkına önemli kısıtlamalar getirildi.

İstanbul Tabip Odası bu düzenleme ile 07 Ocak 2023 tarihinden itibaren muayenehanelerin önemli bir kısmının yeniden açılmayacak şekilde kapanacağını belirterek eylem yaptı.

AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ

İstanbul Tabip Odası, İstanbul'daki Medipol Mega Hastanesi'nin önüne giderek açıklama yapmak istedi. Fakat polis açıklamaya izin vermedi.

Medipol Hastanesi'ndeki hekimler, hastane bahçesinde bekletilirken İstanbul Tabip Odası yöneticileri de açıklamaya gelirken yolda polis tarafından durduruldu.

BU ENGELLEMEYİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan, Medipol Hastanesi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Buradaki herkes onlarca yılını bu mesleğe adamış insanlar. Binlerce hastaya hizmet etmiş insanlardır. Böylesi dertlerini anlatmayı engellemek, bunu anlamak elbette mümkün değil. Anlamayacağız da. Biz yine de dertlerimizi anlatacağız.

*Açıklama yapacağımız yerden yüzlerce metre ötede durdurulduk. Sadece uzun görüşmeler sonucu, gbt yapıldı vs. iki kişiye izin verildi geçmek için. Durumun vahametini gösteriyor zaten bu.

*Bunca emektar arkadaşımıza yapılan muameleyi reva görmüyorum. Biz yine de temkinli insanlarız, doğru dürüst hekimlik yapan insanlarız.”

Prof. Dr. Pınar Saip de yolda polis tarafından durdurulanlar arasındaydı.

Saip, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Serbest meslek çalışma hakkı en önemli haklardan biri. 6 Ekim’de hekimlerin bu haklarını kullanmasını engelleyici bir yönetmelik çıktı.

*Uluslararası sermaye ve zincir hastanelere tüm hekimlerin mahkum kalmasını sağlayacak bir yasa.

*Her kesimden hekimler olarak bir an önce bunun geri çekilmesini istiyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da büyük bir hastane zincirinin sahibi. Onun istediği bir yasa çıkıyor şu anda.

POLİS TARAFINDAN ARAÇLARIMIZ ÇEVRİLDİ

*Biz de bu yasayı protesto etmek için Medipol Hastanesi'nin önünde tüm hekimler, İstanbul Tabip Odası öncülüğünde toplanacaktık.

*Ama polis tarafından araçlarımız çevrildi. Bu açıklamayı yapmamıza bile, yasal haklarımızı kullanmamıza bile izin verilmiyor. Şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin geldiği yeri gösteren basit bir gösterge oldu.

*Kendimizle ilgili bir yönetmelik çıkıyor ve bizim bu yönetmeliğe karşı sözümüzü söylememiz engellenmiş durumda. Yürüyerek gitmemize bile izin verilmiyor şu anda. Ülkemizin geldiği durum açısından içler acısı.

YÖNETMELİĞİN OLASI SONUÇLARI

Tabip odası yönetmeliğin getireceği olası sonuçları şöyle sıraladı:

– Hastaların, istedikleri hekimi ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme hakları ellerinden alınmıştır.

– Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir özenle yetiştirmiş olduğu nitelikli insan gücü devre dışı bırakılmıştır.

– Bu yönetmelikle sağlık turizmi zarar görecektir.

– Sağlık alanında yaşanan nitelikli iş gücü göçü daha da artacaktır.

– Serbest hekimlerle çalışmaları kısıtlanan küçük ve orta ölçekli özel hastaneler, kendilerini idame ettiremeyecekler ve özel sağlık hizmetleri zincir hastanelerin tekelinde kalacaktır.

– Bu yönetmelik sadece 7 bin muayenehane hekiminin teşhis ve tedavilerini yapmalarını engellemekle kalmayıp, erken dönemde birçok özel hastane ile cerrahi tıp merkezinde çalışan hekimlerin, uzun vadede kamuda çalışanlar dahil 185 bin hekimin tamamının, hatta doktor adaylarının çalışma koşullarını ve özlük haklarını olumsuz etkileyecek bir zincirleme reaksiyona sebep olacaktır.