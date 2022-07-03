Son veriler korkuttu! TTB’den dikkat çeken çağrı

Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 vaka sayısında artış yaşanması üzerine, çocukları kapsayacak şekilde aşıların başlatılması, kapalı ortamda maskeye geri dönülmesi, verilerin günlük olarak paylaşılması çağrısında bulundu.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanması üzerine hükümete çağrıda bulundu.

“MASKEYE GERİ DÖNÜLMELİ”

TTB’den yapılan açıklamada, “COVID-19 vaka sayılarında artış görülmektedir. Başta riskli yurttaşlar olmak üzere durma noktasına gelen aşılanma çocukları da kapsayacak şekilde başlatılmalı, kapalı ortamlarda maskeye geri dönülmeli, testler artırılmalı, veriler test sayılarıyla birlikte günlük paylaşılmalıdır” denildi.

VAKA SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ YAŞANMIŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 13-19 Haziran 2022’de 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran 2022’de 26 bin 635’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini belirterek, günlük binin altına inen vaka sayılarının şu anda 4 bine doğru ilerlediğini ifade etti.

Türkiye genelinde 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 85, 1. doz aşı yapılma oranı ise yüzde 93.

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