Steroid kullanan erkekler meme büyümesi riskiyle de karşı karşıya

Üst düzey bir plastik cerrah, on binlerce erkeğin artan steroid kullanımı nedeniyle memelerinin büyüme riski altında olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Birçok erkek ve kadının daha kaslı veya fit görünmek için anabolik steroidler veya diğer performans artırıcı ilaçlar (PED’ler) kullandığı biliniyor.

Ancak erkeklerde steroidin kötüye kullanımının yaygın bir yan etkisi, vücut geliştirmeye ek olarak jinekomasti olarak bilinen meme dokusunun gelişmesidir.



Jinekomasti, kadın cinsiyet hormonu olan östrojenin erkek vücudunda çok fazla bulunmasıyla oluşuyor. Bu hormon, normalde erkeklerde düşük seviyelerde bulunur, ancak steroidleri kötüye kullanmak alışılmadık derecede yüksek miktarlara yol açabiliyor.

ÇOĞU ERKEK UTANIP SESSİZ KALIYOR

Daily Mail’in haberine göre, Signature Clinics’in baş cerrahı Dr. John Skevofilax, ilaçları kötüye kullanarak kullanım sıklığını giderek artıran çok sayıda erkeğin meme küçültme ameliyatı için kendisine geldiğini ortaya koydu.

Skevofilax, 2020’den bu yana 600’den fazla jinekomasti ameliyatı gerçekleştirdi, ancak daha fazla erkeğin de bu durumdan ötürü sessizce acı çektiğine ve öne çıkmaya utandığına inanıyor.

Cerrah, “Birçoğu, steroidleri almaya başlamadan önce herhangi bir tavsiye almıyor ve ilaçlar ile bu durum arasındaki bağlantıyı da iyi bilmiyor.”

“Bazı erkekler meme küçültme ameliyatı olmaktan dolayı rahat olsa da, utandıkları için adım atmayan da birçok kişi mevcut.”

“Bu insanlar, maalesef, jinekomastinin neden olduğu fiziksel ve duygusal yükten dolayı sessizce acı çekiyorlar” dedi.

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