TEB: İlaç yokluğu, eczane yokluğuna dönüşmesin

Türkiye Eczacılar Birliği, ekim ayında yapacağı büyük miting öncesinde ‘eczaneler kapanmasın’ kampanyası başlattı. “Şimdilik açık” sloganıyla sosyal medyada yayınlanan videoda, “İlaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşmesin. Eczacıya hak ettiği değer verilsin” denildi.

Sözcü Ankara

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan eczanelerin taleplerini dikkate alan Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), önümüzdeki ay büyük eczacı mitingini düzenleyecek. Miting öncesinde sosyal medya üzerinden sorunlarını dile getiren eczacılar, tüm eczacılar ve çalışanların katılacağı etkinliği şöyle duyurdu:

İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

“Bugün reçetenizdeki ilacı bulmakta zorlanıyor iken, yarın en yakın sağlık danışmanınız eczacınızı her zamanki yerinde bulamayabilirsiniz. Çünkü eczacılar, artan işletme maliyetleri görmezden gelinen ve karşılanmayan ekonomik hakları nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her iki eczaneden biri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. İlaç yoklukları eczane yokluğuna dönüşmesin. Eczacıya hak ettiği değer verilsin. Eczanelerimiz yaşasın.”