Tekrar tekrar Covid-19 bulaşanlarla ilgili endişe yaratan uyarı

Bilim insanları tekrar tekrar Covid-19 bulaşan kişilerle ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını Omicron varyantıyla yayılmaya devam ediyor. Bilim insanları corona virüsü geçiren kişilerin tekrar Covid-19’a yakalandığına dikkat çekerken Omicron varyantının hastalık ya da aşı ile oluşan bağışıklığa karşı güçlü olduğuna da dikkat çekti.

Bilim insanları hastalandıktan bir süre sonra tekrar corona virüsüne yakalanan kişilerin hastalığının nasıl seyrettiği ile ilgili belirsizliğin halen devam ettiği belirtildi. CNBC’ye konuşan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Gabe Kelen, “Genelde ikinci ve üçüncü enfeksiyonlarda hastalık daha hafif geçiyor fakat bunun bir garantisi yok” dedi. Bilim insanları daha önce hastalanmış olmanın rahatsızlığın seyrini hafifletme ihtimali olduğunu söylerken Weill Cornell Tıp Fakültesi’nden Dr. Roy Gulick ise Omicron varyantının hafif geçmesinin sebeplerinden birinin ise aşı ve önceki hastalık olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, ikinci kez Covid-19 olanlarda belirtilerin daha hafif olabileceğini açıklasa da, “Yine de dikkatlice yaklaşılmalı” yorumu yapıldı.

Omicron varyantının en belirgin belirtileri arasında boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, öksürük olduğu da belirtilirken bu belirtilerin günler ve haftalar boyunca sürebileceği de kaydedildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise özellikle belirtiler hafiflese de yaşlı ve risk grubundakilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.