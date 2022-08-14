TTB, ‘Beyaz Reform’u aldatmaca olarak nitelendirdi

Bakan Koca'nın "Beyaz Reform" sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Reform aldatmacasıyla iş güvencemizi, iyice kadükleştirdiğiniz özlük haklarımızı, geleceğimizi elimizden alamazsınız. Güvenceli, emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik ‘Beyaz Reform’ açıklamasında bulunmuştu.

“Resmi Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi” diyen Bakan Koca, “Biz buna ‘beyaz reform’ diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos’a bırakıyoruz” demişti.

TTB’DEN BAKAN KOCA’YA YANIT

Türk Tabipleri Birliği, Bakan Koca’nın sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Reform aldatmacasıyla iş güvencemizi, iyice kadükleştirdiğiniz özlük haklarımızı, geleceğimizi elimizden alamazsınız. Güvenceli, emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz. Emeğimizin karşılığı bile olmayanı almamız için sözleşme dayatmayın! Yalnızca emeğimizin karşılığını verin!”

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