TTB, özel hastaneler kararını yargıya taşıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan özel hastaneler yönetmeliğiyle ilgili TTB, "Hekimlerin serbest icrasını engelleyen çeşitli hükümler getirilmiştir” diyerek kararla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu.

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Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de geçtiğimiz gün yayımlandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), konuyla ilgili değerlendirmesinde, “6 Ekim 2022 tarihinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle muayenehanesi olan hekimlerin, hekimliklerinin serbest icrasını engelleyen çeşitli hükümler getirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

TTB'nin yönetmelikle ilgili açıklamasında, “Türk Tabipleri Birliği kayıtlarına göre sayıları 7 bini bulan, kendi imkanlarıyla var olan, muayenehanelerinde çalışan hekim arkadaşlarımızın işlemlerini yaptığı, hastalarını yatırıp tedavi ettikleri özel hastanelerdeki çalışmaları, hastanelerle sözleşme yapma şartına bağlanmış, kadro sayılarına dayanan bir hesaplamaya göre neredeyse imkansız hale getirilmiştir” değerlendirmesi yapıldı.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK”

Değişiklikle mesleğini serbest icra eden hekimlerin ve tedavisi başlamış ve başlayacak hastaların mağdur olacağını savunan TTB, hukuki süreci başlattığını duyurdu.