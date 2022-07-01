TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Yaman: Veriler gizlenerek halk tuzağa düşürülüyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, Covid-19 vakalarındaki tırmanışa dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'nın verileri kamuoyundan gizlediğini söyledi.

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TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, Sağlık Bakanlığı'nın önceki gün paylaştığı verilere göre salgının katlanarak 3.5 katına ulaşmasına rağmen bu artışın kamuoyundan gizlendiğini söyledi.

PCR testi sonuçlarının günlük olarak bakanlığının sistemlerine girildiği belirten Yaman,

şöyle konuştu:

*Yetkililer bu sonuçları günlük olarak görebiliyor ve salgının seyri hakkında bilgiye sahip olabiliyor.

*Önceki gün paylaşılan vaka sayılarından anlaşıldığı kadarı ile vakalar katlanarak artarak 3,5 katına çıkmasına rağmen bu artış iki haftadır kamuoyundan gizlenmiş.

*İzlenen yöntem, daha önce de örneklerini çok gördüğümüz üzere halk sağlığını koruyucu uyarılar yapmak yerine, verileri gizleyerek salgındaki tırmanıştan habersiz halkı tuzağa düşürmek. Bunu Sağlık Bakanı'nın açıklamasından da görebiliriz.

*Bakan ‘ileri yaştakilerde ve kronik rahatsızlığı olanlarda riskin devam ettiğini ve bu gruptakilerin kişisel tedbirlere dikkat etmelerinin önem taşıdığını' söylüyor.

*Demek ki bu gruptakilerin salgındaki tırmanış dolayısıyla zamanında uyarılması gerekiyordu.

“VAKA SAYILARI DEVEDE KULAK”

Yaman, yetersiz test nedeniyle açıklanan vaka sayılarının devede kulak olduğunun söylenebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

*Toplumdaki gerçek virüs yükünün Sağlık bakanlığı sayılarına yansıyandan daha fazla olduğunu atık sularda yapılan ölçümlerden görebilmek mümkün.

*Tarım ve Orman Bakanlığının sitesinde yayınlanan sonuçlara göre ölçüm yapılan 22 kent arasında İstanbul ve Bursa'daki virüs yükü en yüksek seviyenin bir alt seviyesi olan ‘orta vaka' kategorisinin üst kısımlarında seyrediyor.

*İzmir, Muğla ve Antalya gibi diğer büyükşehirlerde de virüs yükünün ‘orta vaka' kategorisinin alt kısımlarında seyrettiği görülüyor.

*Salgında ne aşamada olduğumuzu anlayabilmek için Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce illerdeki insidansları (100 binde vaka sayıları) test sayılarıyla birlikte yeniden ve günlük olarak açıklamaya başlamalı.