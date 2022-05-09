TTB’den çarpıcı Covid-19 açıklaması: Ne yazık ki…

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 salgınının neden olduğu ölüm verilerine göre Türkiye’de hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının 264 bin olduğunu, bu sayının da TTB’nin açıkladığı rakamlara yakın olduğunu belirtti. TTB'nin açıklamasında, "DSÖ’nün paylaştığı bu rakamlar TTB’nin gerçek ölüm sayılarının bakanlığın resmi verilerinin yaklaşık üç katı olduğu görüşünü ne yazık ki doğrulamaktadır" denildi.

Latif SANSÜR

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TTB, Covid-19 salgınında açıkladıkları ölüm sayıları ile DSÖ'nün açıkladığı ölüm verilerinin bir birine yakın olduğunu duyurdu.

DSÖ'nün Covid-19 salgınının tüm dünyada yaklaşık 15 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, Türkiye'de hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının ise 264 bine ulaştığını açıkladığını hatırlatılan TTB, şu ifadelere yer verdi;

*Rapora göre Türkiye için dünya oranına benzer şekilde ölümlerin 2,7 kat daha fazla olduğu bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi verileri paylaşmamasına rağmen TTB Covid-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu'nda bu oran yaklaşık 2,5, TTB Covid-19 Pandemisi 2. Yıl Değerlendirme Raporu'nda ise yaklaşık 2,8 olarak hesaplandı.

*TTB uzun süredir yaptığı çalışma ve açıklamalarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmî rakamların gerçeği yansıtmadığını ve şeffaf davranılmadığını belirtmiş; gerçeklerin toplum ve bilim çevreleriyle paylaşılmasının salgınla baş edebilmenin başlıca gerekliliği olduğunu defalarca vurgulamıştır.

“BAKANLIĞIN VERİLERİNİN ÜÇ KATI OLDUĞU DOĞRULANDI”

DSÖ’nün, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını tahmin etmek için geliştirdiği bilimsel yönteme göre 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 264 bin 41 olarak tahmin ettiğini hatırlatan TTB, ”31 Aralık 2021 sonu itibari ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19'a bağlı ölüm sayısı 82 bin 286'dir. DSÖ ile Sağlık Bakanlığı arasındaki fark 181 bin 755'dir. DSÖ'nün paylaştığı bu rakamlar TTB'nin gerçek ölüm sayılarının bakanlığın resmi verilerinin yaklaşık üç katı olduğu görüşünü ne yazık ki doğrulamaktadır” açıklamasını yaptı.

“TÜİK 2020-2021 ÖLÜM SAYILARINI AÇIKLAMALI”

TÜİK’in, 2022 yılına geldiğimiz halde hâlâ 2020 yılının ölüm istatistiklerini, Sağlık Bakanlığı ise 2020 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığını açıklamadığını hatırlatan TTB, TÜİK'in 2020, 2021 ölüm sayıları ve ölüm nedenlerini açıklayarak gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak zorunda olduğunu dile getirdi. Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;

*Şu an ülkemizde sağlık ile ilgili tüm veriler pandemi öncesine aittir. İktidar tarafından verilerle oynayarak salgını değil algıyı yönetmek ne yazık ki alışkanlık haline gelmiş; paylaşılan veriler, aktif vaka sayısını eksiye düşürerek dünyada bir ilk gerçekleştirilmiştir.

*Ayrıca Türkiye, yıllık ölüm istatistiklerini yayımlamadan Covid-19'a bağlı ölüm sayılarını açıklayan tek ülkedir.

*Bu, utanç duyulacak ve yetkililer için istifa gerektiren bir durumdur. Sağlık Bakanlığı'nı pandeminin başından beri yaptığımız gibi gerçekleri ifade ve istifa etmeye davet ediyoruz.”

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