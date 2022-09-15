TTB’den hastanedeki vahşete tepki: Üzgünüz, öfkeliyiz

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın hasta yakınları tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Birlik, güvenlik görevlilerinin de sağlık emekçisi sayılmaları gerektiğini belirterek, "Üzgünüz, öfkeliyiz! Yineliyoruz, şiddetle mücadele TBMM’nin öncelikli gündemi olmalı, sunduğumuz yasa teklifi hızla kabul edilmelidir" açıklamasında bulundu.

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İstanbul Esenyurt’taki hastanede iddiaya göre ‘sessiz olun’ şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından yaşanan olaya tepki göstererek şu paylaşımda bulundu:

“Esenyurt'ta çalışma arkadaşımız Tuğrul Okudan sağlıkta şiddet sonucu hayatını kaybetti. Üzgünüz, öfkeliyiz! Yineliyoruz, şiddetle mücadele TBMM'nin öncelikli gündemi olmalı, sunduğumuz yasa teklifi hızla kabul edilmelidir.

Güvenlik görevlilerinin hâlen sağlık emekçisi sayılmaması, iktidarın sağlıkta şiddetle mücadeledeki samimiyetsiz politikasının bir diğer boyutudur. Oysa güvenlik görevlileri, her an sağlıkta şiddetle karşılaşma ihtimali olan sağlık emekçileridir.”

VALİ YERLİKAYA: SUÇLULAR CEZASINI ÇEKECEK

Konu ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, “Esenyurt Devlet Hastanesi özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan henüz 1,5 aylık evliydi. Dün hasta yakınları tarafından öldürüldü. Tuğrul kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Adalet önünde suçlular cezasını çekecek” ifadelerini kullandı.