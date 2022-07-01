TTB’den Maymun Çiçeği açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB) maymun çiçeği hastalığının halk sağlığı açısından öneminin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığının vaka görülene kadar hiçbir adım atmamasını eleştirdi.

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TTB, 50'den fazla ülkede 4 binden fazla maymun çiçeği vakasının görülmesine rağmen, Türkiye'de ilk vaka görülünceye kadar hiçbir önlem almayan Sağlık Bakanlığını eleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini açıklamasını değerlendiren TTB Pandemi Çalışma Grubu ve Merkez Konseyi açıklamasında son iki aydaki hızlı vaka artışına bakıldığında; maymun çiçeği hastalığının devam eden Covid-19 pandemisi ile karşılaştırılabilir bir tehdit düzeyine henüz ulaşmadığı belirtildi.

Salgının kontrol altına alınacağı konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde oldukları belirtilerek, maymun çiçeği hastalığı hakkında farkındalığın ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmanın önemine de vurgu yapıldı.

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili sürecin TTB başta olmak üzere ilgili emek ve meslek örgütleriyle birlikte bilimsel ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesi; Covid-19 salgınında on binlerin kaybına neden olan yanlışların yeniden yapılmasını önleyerek, topluma da güven vereceğinin altı çizildi.

“İZOLASYON VE TEMASLI TAKİBİ ÖNEMLİ”

Maymun çiçeği hastalığının halk sağlığı açısından öneminin hafife alınmaması uyarısı yapan TTB, şu uyarıyı yaptı:

*Sağlık Bakanı, Türkiye'de maymun çiçeği hastalığının ilk defa 37 yaşındaki bir hastada tespit edildiğini açıkladı.

*Şimdiden sonra önemli olan bakanlığın enfekte kişi başına ortalama ikincil vaka sayısını 1’in altına nasıl düşüreceğidir.

*Genel olarak müdahale olmadan, herhangi bir ülkede 3 vaka 18 ikincil vakaya; 30 vaka 118 ikincil vakaya ve 300 vaka 402 ikincil vakaya neden olabilir.

*Bu nedenle izolasyon ve temaslı takibi önemlidir. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı olağandışı bir durum olduğunu kabul edip ciddiyetle aşağıdaki önlemleri ivedilikle almalı ve hali hazırdaki önlemleri gözden geçirmelidir.

“MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TEŞHİS VE TEDAVİSİ ÜCRETSİZ OLMALI”

Sağlık Bakanlığı;

*Zaman kaybetmeden Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliği'nde değişiklik yaparak maymun çiçeği hastalığını bildirimi zorunlu bir hastalık olarak listelemelidir.

*Enfekte hastaları izole etmelidir.

*Temaslı takibi ile olası yeni vakaların tespitini erken yapmalıdır.

*Uygun enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlamalıdır.

*Paniğe neden olmayacak biçimde sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun geneline yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları planlamalı ve yapmalıdır.

*Riskli ve temaslı kişilere yönelik bir aşı programı planlamalı ve uygulamalıdır (Halihazırda iki farklı aşı seçeneği mevcuttur; ACAM2000 ve JYNNEOS).

*Hastalar için ilaç teminini gerçekleştirmeli, semptomları olabileceğinden endişe duyan herkesin sağlık hizmetlerine erişebileceğini hissetmesini sağlamak için, maymun çiçeği hastalığı ve şüpheli maymun çiçeği hastalığının teşhis ve tedavisini tamamen ücretsiz yapmalıdır.