Türkiye Alzheimer Derneği: Bu bir halk sağlığı sorunu

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için İzmir'de yürüyüş yapıldı. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Belgin Karavaş, "Artık bu bir halk sağlığı sorunu. O nedenle bu hastalığa karşı farkındalık önemli” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde Alzheimer Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe dernek üyeleri, belediye çalışanları ve yurttaşlar katıldı.

“Demansı tanı, Alzheimerı tanı” temasıyla yapılan yürüyüşe katılanlar, üzerinde “Ninem beni unuttu, ben torunumu unutmayacağım”, “Aklına gelir miydi, hiç aklıma gelmeyeceğin”, “Bir şeyler değişmeliydi, değişen ben oldum” yazılı dövizler taşıdı.

“BU ARTIK HALK SORUNU”

Yürüyüşün ardından Saat Kulesi önünde Alzheimer hastalığının toplum açısından riskleri anlatıldı. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Belgin Karavaş, dünyanın ve Türkiye'nin yaşlandığına dikkat çekti.

İleri yaşla birlikte Alzheimer hastalığının da çığ gibi büyüdüğüne değinen Belgin Karavaş, “Alzheimer çok yaygın bir hastalık oldu. Bu sadece hastayı ve hasta yakınını ilgilendiren bir hastalık olmaktan çıktı. Artık bu bir halk sağlığı sorunu. Eğer sizin yaşadığınız apartmanda bir Alzheimer hastası varsa bütün apartman bu durumdan etkilenebilir. O nedenle bu hastalığa karşı farkındalık önemli” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Orhan Sertaç Dölek de bu hastalığın farkına varılmasının önemine değindi. Sağlıklı birey, sağlıklı İzmir ve sağlıklı dünya için koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici sağlık hizmeti verdiklerini anımsatan Dölek, “Hastalık oluşmadan alınabilecek önlemleri bilmeliyiz. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum demek. Biz de bireylerin farkındalık düzeyini daha da artırarak, daha sağlıklı bir toplum inşa etmek istiyoruz” diye konuştu.

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