Türkiye’de de vaka açıklanmıştı… Maymun çiçeği hastası konuştu: Covid-19’dan 100 kat kötü

Genelde Afrika'nın bazı bölgelerinde görülmesine rağmen son aylarda aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili dikkat çekici bir karşılaştırma iki hastalığı da yaşayan bir hastadan geldi.

Sozcu.com.tr

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Aralarında Türkiye, ABD, İspanya, Portekiz ve İsrail’in de olduğu onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı endişe yaratmaya devam ediyor… ABD’de farklı zamanlarda hem Covid-19 hem de maymun çiçeğine yakalanan Luke Shannahan isimli bir adam iki hastalığı kıyasladı.

KXAS isimli medya kuruluşuna konuşan Shannahan, “Maymun çiçeği hastalığı Covid-19’dan 100 kat daha kötüydü. Maymun çiçeği bir hafta önce başladı ve önce yüksek ateş ve sürekli bir baş ağrısı ile devam etti” dedi. Lenf nodüllerinin şiştiğini söyleyen adam, “Bir kurbağa gibi olmuştum” dedi.



Yüksek ateşten sonra bedeninde yaralar ve şişlikler oluştuğunu söyleyen adam, “Acı ve hassasiyet devamlı sürdü. Sanki üzerinde iğne dolu bir top ile bıçaklanmak gibi bir hissiyat vardı” ifadesini kullandı.

Hastalığı nerede kaptığını bilmediğini söyleyen adam, “Son dönemde barlara gitmiştim ve birkaç havuz partisine katılmıştım. Belki o sebeple hastalandım. Yatakta uzanırken, iki gün boyunca öleceğimi düşündüm” dedi.

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