Türkiye’de görülen maymun çiçeği bulaşan adam yaşadıklarını anlattı

Dünya son haftalarda hortlayan corona virüsü salgınıyla mücadeleye devam ederken hızla etkisini gösteren maymun çiçeği de birçok hastaya yaşamı zindan ediyor... Türkiye'de de görülen maymun çiçeği hastalığı bulaşan bir adam yaşadığı acıyı kamuoyuna duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Genelde Afrika’nın belirli bölgelerinde görülen ve acı verici belirtileri sebebiyle bilim dünyasının endişeyle yaklaştığı maymun çiçeği hastalığı hızla yayılmaya devam ediyor…

Aralarında Türkiye, İspanya, Portekiz, İngiltere ve ABD’nin de olduğu onlarca ülkede görülen maymun çiçeğine yakalanan hastalar yaşadıkları acıyı ve zorluğu hem yerel medyaya anlatmaya hem de sosyal medyadan farkındalık yaratmaya devam ediyor. Endemik olmayan ülkelerde binlerce insanda maymun çiçeği hastalığı tespit edilirken ABD’nin Houston kentinde yaşayan bir adam hastalığın perde arkasını ve yaşadıklarını bütün açıklığıyla anlattı.

ABD’li Wesley Wallace, Amerikan medyasına hastalığın çirkin yüzünü anlattı. Wallace, “Buna bakıyorsunuz ve bu virüs çok çirkin. Bu hastalığın yakınından geçmek istemezsiniz” ifadesini kullandı. Yüzünde şişlik ve sivilce benzeri oluşumlar çıktığını söyleyen Wallace, “Çok acı veriyor. Yüzümde yara oluştuğu için dokunamıyorum. Hatta uyurken yastığa kafamı bile koyamıyorum çünkü canım yanıyor. Açık havada rüzgar bile canımı yakıyor” dedi.

Wallace, hastalığın giderek çok daha kötü bir hale geldiğini ve yüzünün farklı bölgelerinde 8 lezyon oluştuğunu ve ağzının içinin de yara olduğunu dile getirdi. Wallace, “Ağzımın içinde yara oluştu ve her yudumda ve her ısırıkta canım acıyor. Fakat daha da kötüsü bu hastalık bütün vücuduma yayılıyor” dedi.

4 Temmuz’da bu hastalığın bulaştığını öne süren Wallace, “Şimdi bütün vücudumda bu lezyonlar ve sivilce benzeri yapılar çıkıyor. Elimde ve kolumda var” ifadesini kullandı. Hastalığın bulaşmasından sonra kendini karantina altına alan Wallace, 1 ay bekleme süresi dolduktan sonra sokağa çıkacağını söyledi.