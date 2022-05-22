Türkiye’de Maymun Çiçeği virüsü görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Corona virüsü bitmeden dünya yeni bir virüsle karşı karşıya kaldı. Kısa sürede Avrupa'nın birçok ülkesinde ortaya çıkan Maymun Çiçeği hastalığı Türkiye'de de büyük bir paniğe neden oldu. Tedirginliğe neden olan hastalıkla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü salgınıyla mücadele devam ederken son haftalarda vaka sayısının iyice arttığı maymun çiçeği salgını büyük tedirginlik yarattı.

TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Türkiye’de de büyük endişeye neden olan hastalıkla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen nadir bir hastalıktır. CDC’ye göre virüs ilk olarak 1958’de araştırma maymunlarının kolonilerinde keşfedildi.

Virüsün insandaki ilk vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi. CDC, bugün çoğu maymun çiçeği enfeksiyonlarının hala orada meydana geldiğini, ancak hastalığın diğer bazı orta ve batı Afrika ülkelerinde de bildirildiğini söyledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR?

Monkeypox genellikle kemirgenler gibi enfekte hayvanlardan insanlara yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü , insandan insana bulaşmanın mümkün olduğunu ancak daha az yaygın olduğunu belirtiyor. Virüs ayrıca kontamine (Enfeksiyon etkeninin vücut yüzeyi, eşyalar veya su, gıda gibi maddeler üzerinde bulunması) malzemeler yoluyla da yayılabilir.

CDC, bazı uzmanların Afrika kemirgenlerinin bulaşmada rol oynadığından şüphelense de, maymun çiçeği hastalığının ana taşıyıcısının hala bilinmediğini söyledi.

Orta ve Batı Afrika’nın bazı bölgelerinde insanlar, kemirgenlerin ve küçük memelilerin ısırmaları veya çizikleri, yabani av hayvanları hazırlama veya enfekte bir hayvan veya hayvansal ürünlerle temas yoluyla virüse maruz kalabilirler.

Virüs insanlar arasında kolayca yayılmaz, ancak insandan insana bulaşma tipik olarak büyük solunum damlacıkları yoluyla gerçekleşir. Bu damlacıklar tipik olarak birkaç metreden fazla seyahat edemez, bu nedenle CDC’ye göre maymun çiçeğini yaymak için uzun süreli yüz yüze temas gerekir.

İlginizi Çekebilir Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) hakkında bilmeniz gereken 8 şey: En çok kime bulaşıyor?