Türkiye’de vaka sayılarında yüzde 50’ye yakın artış

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

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Haziran’ın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayıları, bu hafta yaklaşık yüzde 50 arttı.

Sağlık Bakanlığı, haftalık corona virüs tablosunu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 13-19 Haziran’da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıkarken, 19 kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye’de ilk covid vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696’ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, en az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.