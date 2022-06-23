Tütün firmalarına sigaralardaki nikotini azaltma talimatı verildi

Tütün şirketleri, ABD'de sigara içenlerin sayısını azaltma çabasının bir parçası olarak, sigaraların nikotin içeriğini düşürmeye zorlanacak. Hedef, ürünlerin daha az bağımlılık yapması...

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray Bütçe Ofisi dün yaptığı açıklamada, “sigaralarda maksimum nikotin seviyesi” belirleme önerisinin gençlerin bağımlı hale gelmesini önlemeye yardımcı olacağını ve uzun süreli sigara içenlerin sigarayı bırakmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Times’ta yer alan habere göre, Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA), bu hareketin yüzyılın sonuna kadar tütünle ilgili hastalıklarda sekiz milyon daha az ölüme yol açabileceğini öngördü.

Tütünde bulunan nikotin maddesi, yüksek ölçüde bağımlılık yapar, beyinde iyi hissettiren kimyasal dopamini serbest bırakan ve sigara içenlerin daha fazlasını istemesine neden olan reseptörleri aktive eder.

Plan, tütün kontrol grupları tarafından memnuniyetle karşılandı, ancak endüstrinin de karşı çıkması muhtemel.

2018’de yayınlanan bir araştırma, sigara içenlere rastgele düşük nikotinli bir sigara verildiğinde, daha az sigara içtiklerini ve daha az bağımlılık belirtisi gösterdiklerini buldu. Amerikalıların yüzde 12,5’inin sigara içtiği belirtildi. İngiltere’de ise bu rakam 2020’de yüzde 14,5’ti.