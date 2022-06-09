Uğur Şahin açıkladı: Omicron aşısı için tarih verdi

Almanya'nın Mainz kentinde eşi Özlem Türeci ile birlikte kurduğu BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısıyla dünyanın en zengin insanlarından biri haline gelen Uğur Şahin Omicron varyantına karşı geliştirilen aşı için ilk kez net bir tarih verdi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve 538 milyondan fazla insana bulaşarak büyük bir korku ve paniğe sebep olan corona virüsü salgınına karşı etkili bir aşı geliştiren BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin’in geçen hafta kapalı kapılar arkasında bir toplantı yaptığı ve açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye’de de kullanılan Comirnaty isimli corona virüsü aşısını geliştirerek dünyanın en meşhur ve zengin girişimcilerinden ve bilim insanlarından biri haline gelen BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin’in geçen hafta Mainz’te bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan haberde Şahin’in Omicron varyantıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylediği belirtilirken Omicron varyantına karşı geliştirilen bir aşı için de tarih verdiği belirtildi.

SONBAHARI İŞARET ETTİ

BioNTech’in yıllık genel kurulunda konuşan Şahin’in Omicron varyantı aşısıyla ilgili ilk test sonuçlarının en iyi ihtimalle birkaç hafta içinde gelmesini beklediği de kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlerde Şahin şirketinin genel kurul toplantısında, “Yetkililerin alacağı karara bağlı olarak Omicron varyantına adapte olmuş bir aşı Ağustos, Eylül ya da sonbaharda onaylanabilir” dedi.