Uykusuzlukla ilgili şaşırtan araştırma: Bencilleştiriyor

Uyku araştırmacılarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre az uyumak insanları bencilleştiriyor, başkalarına karşı daha az cömert hale getiriyor.

Sozcu.com.tr

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Uykusuz kalmanın sağlık açısından olumsuz etkilerine sık sık dikkat çekilirken şimdi yeni bir araştırma da uykusuzluğun insanların davranışlarını nasıl değiştirdiğini gösteriyor.

California Üniversitesi’ndeki uyku uzmanları, uyku eksikliğinin insanları bencil hale getirebileceğini keşfetti. Normal uyku düzeninde sadece bir saatlik kesintinin bile, insanları başkalarına karşı daha az cömert yapabileceği gözlemlendi.

Araştırmacılar, çoğu ABD eyaletinde yaz saati uygulamasının yürürlüğe girmesinden sonraki hafta bağışların yüzde 10 düştüğünü buldu. Ancak saatlerini bir saat ileri almayan eyaletlerde bu düşüş görülmedi.

EMPATİ GÜCÜ AZALIYOR

Onlarca gönüllünün beyin taramaları da uykudan mahrum kalmanın, beynin empatiden sorumlu kısımları azalttığını buldu. Anket cevapları ayrıca, daha az uyuyan kişilerin başkalarına yardım etmek isteme olasılıklarının önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi.

Ünlü bir sinirbilimci olan Profesör Matthew Walker, uyku yoksunluğunun toplumun dokusunu nasıl bozduğunu gösterdiğini söyledi.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yetişkinlerin her gece yedi ila dokuz saat uyumasını, çocukların ise dokuz ila 13 saat arasında uyumasını tavsiye ediyor. Önceki araştırmalar az uyumanın yüksek tansiyon, bunama ve diyabet gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabileceğini de göstermişti.

BİR SAAT DAHA AZ UYUYUNCA DAHA AZ BAĞIŞ YAPTILAR

Araştırmacılar, 2001’den 2016’ya kadar 48 ABD eyaletinde yapılan 3.87 milyon hayırsever bağışı inceledi. ABD eyaleti için mart ayının ikinci pazar günü gerçekleşen yaz saati uygulamasından önce ve sonra yapılan bağışların sayısını karşılaştırdılar. Saatlerin değişmesinden sonraki hafta yapılan bağışların sayısının onda bir oranında düştüğü görüldü. Yılın başka hiçbir zamanında önemli bir değişiklik olmadı, bu da bir saatlik kayba dikkat çekti.

Başka bir deneyde ise insanların uyku kalitelerine göre ne kadar cömert hissettiklerini görmek için çevrimiçi bir anket kullanıldı. Yaklaşık 171 katılımcıdan, ne kadar uyudukları ve kesintiye uğrayıp uğramadıkları da dahil olmak üzere dört gün boyunca uyku günlüklerini doldurmaları istendi. Ayrıca empatilerini ve cömertliklerini değerlendirmek için günlük anket sorularını yanıtladılar.

DAHA FAZLA UYUYUNCA DAHA CÖMERT DAVRANILIYOR

Sonuçlar, genel olarak daha düşük kaliteli uykuya sahip olanların, daha iyi uyuyan insanlardan önemli ölçüde daha az cömert olduğunu gösterdi. Ayrıca insanların uykularının daha kötü olduğu günlerde insanlara yardım etme istekleri de daha düşüktü.

Son olarak, yaşları 18 ile 26 arasında değişen 23 gönüllü, iki ayrı olayda daha yakından izlenmek üzere Kaliforniya’daki laboratuvara getirildi. Bir testte, katılımcılar tamamen dinlendiklerinde laboratuvara davet edildiler ve empatilerini test eden bir anket verildi. Katılımcıların, iyi dinlenmiş olarak geldiklerinden emin olmak için bir kol saati ile izlendiler.

AZ UYKU, BAŞKALARINA YARDIM ETME İSTEĞİNİ DE AZALTIYOR

İkinci bir testte de gönüllüler, alkol veya kafein almalarına izin verilmeyen ancak televizyon izleyebilecekleri veya internette gezinebilecekleri 24 saatlik süre boyunca uyanık tutuldular. Ardından da cömertliklerini test etmek için benzer bir anket verildi. Araştırmacılar, insanların yüzde 78’inin başkalarına yardım etme konusunda daha az istekli olduklarını ortaya çıkardı.

Ertesi gün sabah 10’da çekilen MRI taramaları da 24 saat uyumayan kişilerin beyinlerinin sosyal biliş ağında önemli ölçüde daha az aktiviteye sahip olduğunu gösterdi. Bu alan, insanların başkalarıyla empati kurmalarına ve nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini anlamalarına yardımcı olmasıyla biliniyor.

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