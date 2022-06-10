Uzmanlar açıkladı… Ambalaj kimyasalları sperm kalitesini düşürüyor

Bilim insanları, günlük hayatta kolaylıkla maruz kalınabilen çeşitli kimyasal karışımların, erkeklerdeki sperm kalitesini düşürdüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Londra Brunel Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanların vücutlarında ölçülen bir kimyasal kokteyli, düşen sperm kalitesiyle ilişkilendirdi.

Guardian’da yer alan habere göre, bisfenoller ve dioksinler gibi kimyasalların hormonlara müdahale ettiği ve sperm kalitesine zarar verdiği düşünülüyor. Çalışmada bu bileşiklerin kombinasyonlarının kaliteyi 100 kata kadar düşürebileceği belirtildi.



Environment International dergisinde yayınlanan araştırma, 18 ila 30 yaşları arasındaki yaklaşık 100 Danimarkalı erkekten alınan idrar örneklerinde bisfenol, ftalatlar ve parasetamol dahil dokuz kimyasalın ölçümlerini değerlendirdi.

SPERM SAYILARI DA DÜŞÜYOR

Bilim insanları, Bisfenol A kimyasalının (BPA) ambalaj astarlarından sızdığı için sütte ve konserve yiyeceklerde bulunduğunu söyledi.

Sperm sayımlarının son 40 yılda yarıya inmesiyle, Batı ülkelerinde on yıllardır endişe verici bir süreç yaşanıyor. Bu konuda, hormonları bozan kimyasallar baş şüpheli ve çalışma, kimyasal kokteyllerin zarar verme potansiyeline de yeni bir ışık tutuyor.

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