Uzmanlar açıkladı… Giderek düşen ergenlik yaşı genç kızlar için tehlikeli

Yeni yapılan bir çalışma, genç kızların giderek daha erken yaşta ergenliğe girdiğini ve bunun da sağlıklarını hem zihinsel hem de fiziksel olarak olumsuz etkileyeceğini ortaya koyuyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’de ortalama ergenlik yaşı, kadınlarda, biyolojik olarak kabul edilen tipik yaş olan 12’den 10’a düştü. Özellikle siyah ve İspanyol kızlar ortalama olarak yaklaşık bir yıl önce ergenliğe giriyor.

Daily Mail’e göre, kimi uzmanlar, bunun sebebinin Amerika’nın büyüyen obezite krizi olabileceğini söylüyor ve ergenliği hızlandıran kötü diyetleri suçluyor. Diğerleri de bunun belirli hormonların dengesizliğiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, erken ergenlik ile kanser gelişimi arasındaki ilişkiye dair, uzmanların şüphelendiği birtakım veriler de mevcut.

YAĞ ORANINI DA ARTIRIYOR

ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesi’nde halk sağlığı uzmanı olan Dr. Marcia Herman-Giddens’ın 1990’ların ortalarında 17.000’den fazla kız çocuğu hakkında toplanan veriler üzerindeki çalışmalarına göre, erken ergenlikle birlikte vücuttaki yağ oranı artıyor ve bu da kanser gelişimini tetikleyebilecek nitelikte kabul ediliyor.

Uzmanlar, genç kızlarda, obezite sorunuyla birlikte Tip 2 diyabetin de yaygınlaştığını belirtti.

Nisan ayında İtalyan Pediatri Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, erken ergenlik oranlarının 2020 ve 2021 yıllarında önceki yıllara kıyasla 2,5 kat arttığını buldu.

Uzmanlar, yağ oranını düşük tutmak için genç kızları şimdiden aktif bir yaşam sürmeye ve sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutmaya çağırdı.

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