Uzmanlar açıkladı: Tam aşılı kişilerde meydana gelen 8 Omicron semptomu ve iki erken belirtisi

Norveç'te yapılan yeni bir araştırma, iki mRNa aşısı olmuş kişilerde, Omicron'un 8 temel semptomunun yanı sıra iki erken belirtisini de ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Norveç’te yapılan ve bulaşıcı hastalık ve epidemiyoloji dergisi Eurosurveillance’ta yayımlanan yeni bir araştırma, iki doz mRNa aşısı ile aşılanan kişilerin Omicron’a yakalandığında meydana gelen 8 semptomu ve iki erken belirtisini ortaya çıkardı.

Norveç’teki araştırmacılar, 26 Kasım 2021’de Omicron salgınının yaşandığı bir partiden gelen 117 konuktan 111’i ile bir çalışma gerçekleştirdi. 111 katılımcının yüzde 89’u iki doz mRNA ile aşılanmış ancak hiçbirine destekleyici aşı yapılmamıştı.

Yapılan araştırmalar sonucu, testi pozitif çıkan kişilerde 8 temel semptom fark edildi. Bunlar öksürük, burun akıntısı, yorgunluk, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hapşırma olarak açıklandı.

Araştırmada aşılı bireylerde öksürük, burun akıntısı ve yorgunluğun en sık görülen semptomlar arasında yer alırken, hapşırma ve ateşin en az yaygın semptomlar olduğu belirlendi.

MİDE BULANTISI DA OMİCRON SEMPTOMLARINDAN

Halk sağlığı uzmanları, Omicron varyantına yakalanmış aşılı kişilerde bu semptomlar listesinde mide bulantısının da yer aldığını açıkladı. Aşının virüsün ciddi etkilerine karşı ne kadar koruma sağlasa da Omicron virüsüne yakalanmayı engellemediği biliniyor.

Ancak semptomların hafif seyri, insanların virüsü soğuk algınlığından ayırt etmesini de zorlaştırıyor.

Araştırmaları yürüten ekipte yer alan isimlerden Profesör Tim Spector’a göre, “‘yeni soğuk algınlığının’ yaklaşık yüzde 50’si şu anda aslında Covid’dir”.

OMİCRON’UN İKİ ERKEN SEMPTOMU

Uzmanlar ayrıca, yapılan araştırmalar sonucu, Omicron’a yakalanan kişilerde en çok meydana gelen ve en belirgin olan iki semptomu da açıkladı. Buna göre, yorgunluk, baş dönmesi/bayılma en yaygın görülen erken semptomlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, yorgunluğun, ağrılı veya zayıf kaslara, baş ağrılarına ve hatta bulanık görme ve iştah kaybına neden olarak bedensel ağrıya dönüşebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

Özel bir pratisyen ve Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı Dr Angelique Coetzee, araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada, varyant Güney Afrika’da patlak verdiğinde yorgunluğun ana semptomlarından biri olduğunu söyledi.

Almanya’dan gönderilen raporlar da Berlin’deki doktorların, 35 yaşındaki bir hasta için Covid’in tekrarlayan bayılma nöbetlerini tetiklediğini bulduğunu ortaya koydu. Alman gazetesi Ärztezeitung, doktorların Omicron ve bayılma nöbetleri arasında “net bir bağlantı” görebildiğini söyledi.

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