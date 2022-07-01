Uzmanlar grip salgını için endişeli: Covid ve maymun çiçeği ile birleşmesinden korkuluyor

Uzmanlar, erken bir grip dalgasının bu yıl maymun çiçeği ve Covid artışlarıyla birleşebileceğinden korkuyor. Üst düzey bir uzman, İngiltere'nin artan Covid ve maymun çiçeği vakalarıyla çakışacak erken bir grip salgınına hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Henüz corona virüsü salgını bitmemişken dünya bu defa da maymun çiçeği salgınıyla baş etmeye başladı.

Uzmanlar, bir yandan salgınlara karşı aşı ve tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışırken bir yandan da sağlık sistemlerinin karşılaşabileceği zorluklar konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sağlık yetkilileri, Birleşik Krallık’ta ‘erken grip dalgası’ beklediklerini söylediler.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) baş tıbbi danışmanı Dr. Susan Hopkins, şu anda kış mevsiminde olan Avustralya’yı erken başlayan ve tüm yaş gruplarına hızla yayılan bir grip türünün ardından çok dikkatli izlediklerini söyledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VE COVID’E GRİP DE EKLENECEK

Ülkenin beş yıldır en kötü grip mevsimini yaşadığını ve bu durumun İngiltere’de de eylül ayında yaşanabileceği konusunda uyardı.

Hopkins, havalar soğumaya başladıkça iç mekanlarda daha sık bir araya gelineceğini bunun da Covid salgınını tetikleyeceğini belirtirken yeni dalganın maymun çiçeği salgını ve grip salgınıyla birleşmesinden korktuklarını söyledi.

SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ZORLAYABİLİR

Grip, normalde mevsimsel bir tehdit ve soğuk havaların insanı iç mekanlara zorladığı eylül ve mart ayları arasında görülmesi daha olası.

Ancak grip, Covid’in yayılmasını kontrol etmeyi amaçlayan karantinalar arasında geçen kış neredeyse ortadan kayboldu.

The Telegraph’ın haberine göre uzmanlar artık pandemi sonrasında nüfus bağışıklığının olmaması nedeniyle kış mevsiminin sağlık sistemlerini zorlamasından endişe duyuyor.

DİĞER ÜLKELERDE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Aynı sorun ABD’de de gözlemlendi. Yale New Haven Hastanesi’nde enfeksiyon önleme tıbbi direktörü yardımcısı Dr. Scott Roberts da salı günü CNBC’ye verdiği demeçte, “ABD’de haziran ayına kadar uzanan bir grip mevsimi daha önce görmedik.

Covid’in bunda çok büyük bir etkisi olduğu açık. Artık insanlar maske takmıyor; virüslerin daha önce olmadığı kadar tuhaf şekillerde davrandığını görüyoruz” dedi.

VİRÜSLER YENİDEN ETKİLİ HALE GELDİ

Uzmanlar ayrıca uzun zamandır etkili olmayan virüslerin de yeniden aktifleştiğini belirtti.

Kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlığı benzeri bir virüs olan solunum sinsityal virüsü, geçen yaz Avrupa, ABD ve Japonya’daki çocuklar arasında bir artış sergiledi.

Bu yılın ocak ayında, genellikle mide-bağırsak hastalıklarından sorumlu olan bir adenovirüs 41 salgını, küçük çocuklar arasında gizemli ve ciddi bir karaciğer hastalığının nedeni haline geldi. Washington Eyaleti 20 yıldaki en kötü tüberküloz vaka yoğunluğunu yaşıyor.

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