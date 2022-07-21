Uzmanlardan içki şişeleri ve ambalajlarına sadelik çağrısı

Uzmanlar, alkolün renksiz, düz ambalajlarla satılmasını ya da sigara tarzı sağlık uyarıları ile donatılmasını savunuyor.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, bira, şarap ve diğer alkollü içki şişelerinde yer alan çekici renklerin ilgiyi artırdığı konusunda uyardılar.

İskoçya’daki Stirling Üniversitesi’nden araştırmacılar, tek tipleşmenin içme oranlarını düşürmeye yardımcı olacağına inanıyor.

Daily Mail’in haberine göre, çalışmayı finanse eden yardım kuruluşu olan Alcohol Focus İskoçya’nın CEO’su Alison Douglas, derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Douglas, “Alkol ürünlerinde sağlık uyarılarının zorunlu kılınması, ambalajın çekiciliğine karşı koymaya yardımcı olacak ve alkolün zararına ilişkin mevcut düşük düzeylerdeki bilgileri ele almaya yardımcı olacaktır” dedi.

ÜRETİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak endüstri grupları, ambalajı çekici hale getirmenin tüm pazarlama biçimlerinde yaygın olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Çalışma, hangi alkollü içeceği alacaklarına karar verirken genç içicilerin ambalajdan etkilenip etkilenmediğini inceledi.

Araştırmada, özellikle gençlerin renkli, çekici veya akılda kalıcı ambalajları görerek içecek satın aldığı tespit edildi.

Alkol ve Uyuşturucu Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre, diğerleri toplu taşıma araçlarında içmeyi kolaylaştırmak veya polisten gizlemek için küçük paketler tercih etti.

Bazı katılımcılar, ilgi çekici şişelerle haftada 80 birim içtiğini bildirdi.

Resmi tavsiyeler, yetişkinlerin her hafta 14 birimden fazla içmemesi gerektiğini söylüyor.

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