Uzmanlardan maymun çiçeği uyarısı: ‘Cinsel partner sayısını azaltın’

Tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir uyarı geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya Sağlık Örgütü tarafından maymun çiçeği virüsü ile ilgili küresel acil durum ilan edilmesinin yankıları sürerken, uzmanlardan virüs ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Maymun çiçeği vakaları küresel olarak artarken, DSÖ tarafından yapılan açıklamada, cinsel partner sayısında sınırlama yapılması önerildi.

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfeksiyona karşı korunmanın en iyi yolunun “maruz kalma riskini azaltmak” olduğunu söyledi. Ghebreyesus, “Şu anda cinsel partner sayınızı azaltmayı düşünmeli, yeni partnerlerle seksi yeniden gözden geçirmeyi ve gerekirse takibi sağlamak için yeni partnerin iletişim bilgilerini paylaşmalısınız.” dedi.

18 BİNDEN FAZLA VAKA GÖRÜLDÜ

Maymun çiçeği virüsünün eşcinsel erkekler arasında artış gösterdiğine de vurgu yapan Ghebreyesus, uyarıyı onlar için de yaptı.

DSÖ Direktörü, şu anda 78 ülkede 18 binden fazla maymun çiçeği vakasının DSÖ’ye bildirildiğini ve vakaların yüzde 70’inin Avrupa’da görüldüğünü duyurdu. Mayıs ayından bu yana salgında beş ölüm meydana geldiği ve hastalığa yakalananaların yalnızca yüzde 10’unun hastanelere başvurduğu açıklandı.

Maymun çiçeği hastalığı, Afrika'nın batısında ve ortasında endemik olan, yani salgın olmaksızın sık görülen hafif viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Bu virüs, esas olarak yakın temasla bulaşır ve son salgına kadar dünyanın diğer bölgelerinde nadiren görüldü.

Belirtileri arasında ateş, yorgunluk ve deride kabarıklıklar olan virüs, birkaç hafta içinde etkisini kaybediyor. Son salgında hayatını kaybeden beş kişinin tamamı Afrika kıtasında yaşayan insanlardı.DSÖ'nün hızla yayılan maymun çiçeği virüsünü dünya genelinde acil durum ilan etmesinin ardından Avrupa Komisyonu virüse karşı geliştirilen Imvanex aşısına satış izni vermişti.

İlginizi Çekebilir DSÖ'den maymun çiçeği uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir Maymun çiçeğine yakalanan Türk Dünya Sağlık Örgütü'nün gündeminde