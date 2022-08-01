Vaka sayısı 365 bini aştı hekimler uyardı: Maske zorunluluğu getirilmeli

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi salgına yakalandı. Artan vaka sayısı nedeniyle Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) Başkanı Muharrem Şenel, kalabalık ortamlarda maske zorunluluğu getirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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Son dönemde salgın vakalarında artış Eskişehir’de de kendini gösteriyor. EBTO Odası Başkanı Muharrem Şenel, son dönemde artış gösteren salgın vakalarına dikkat çekerek, tedbirlerin arttırılması gerektiğini söyledi.

VAKA SAYISI ARTIŞTA

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi salgına yakalandı. Salgın nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu. Vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşları uyaran EBTO Başkanı Muharrem Şenel, yeterli testin de yapılmadığını söyledi.

Şenel, “Çoğu kişi hastalığı evinde geçiriyor, ev halkından birisi test yaptırıp pozitif çıktığında diğer temaslılar teste gitmiyor, testten kaçınıyorlar. Hatta hastaneye başvuranlar bile hekim kendilerinden PCR testi istediğinde yaptırmadan orayı terk edebiliyorlar. Fabrikalarda çalışanlara da eskisi gibi tarama amaçlı test yaptırmıyorlar” dedi.

“ÖNCEYE GÖRE DAHA BULAŞICI”

Hastalığın seyri ve tedbirler konusunda da açıklamalarda bulunan Şenel şöyle konuştu:

“Burun akması, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk, daha az oranda tat ve koku alma duyusunda azalma, bazen de karın ağrısı, ishal şeklinde seyrediyor. Önceye göre sanki daha bulaşıcı ve bulaştan 2-3 gün sonra belirtiler başlıyor.

Akciğerleri daha az etkiliyor ve hastane, yoğun bakım yatışları daha az gibi ama bunu söylemek için daha erken, ölümler için de bir şey söylemek için erken. Sonuçta vaka sayısı da, vefat sayısı da belli bir oranda artıyor.

Kapalı alanlarda düğünler, toplantılar ve AVM'lerdeki alışveriş çılgınlığı ve kalabalığı, kafelerdeki, marketlerdeki yoğunluklar maske ve mesafesiz olarak olanca hızıyla sürüyor.

Aşı yalnızca kamu hastanelerinde yapılıyor, önceleri özel hastanelerde bile aşı kuyrukları varken ve elimizdeki tek silah aşıyken her gün daha da güçlenen aşı karşıtı kampanya insanı üzüyor.

AVM'lerde, marketlerde, kafe, kahvehanelerde, kalabalık ortamlarda maske zorunluluğu getirilmeli. HES uygulaması yeniden uygulamaya sokulmalı. Filyasyon ekipleri artırılıp, denetimler sıklaştırılmalı, temaslı izolasyonu da yapılmalı.

Covid 19 tablosu yine günlük ve doğru olarak yeniden yayınlanmaya başlanmalı. Toplantılar çok gerekmedikçe kapalı ortamlarda yapılmamalı, açık hava tercih edilmelidir.”