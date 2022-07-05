Vaka sayısı bir haftada iki katına çıktı! Uzmanlardan uyarı geldi

Corona virüsünde korkulan oldu, vaka sayıları bir haftada iki katına çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilerin ardından uzmanlardan art arda uyarılar geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 27 Haziran – 3 Temmuz haftasında 57 bin 113 kişi coronaya yakalandı.

Bir hafta içerisinde corona nedeniyle de 25 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 olarak açıklandı.

VAKALAR 2 KAT ARTTI, UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Açıklanan tabloya göre vaka sayısı geçtiğimiz haftaya göre iki kat arttı. Yaşanan bu gelişmenin ardından uzmanlardan art arda uyarılar geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vaka sayılarının çok yüksek seyrettiğini ifade eden Ceyhan, şunları söyledi;

“EN YÜKSEK VAKA DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ”

*COVID-19 salgınının başından beri muhtemelen “EN YÜKSEK VAKA” dönemini yaşıyoruz. BA.4 ve BA.5 varyantlarının neden olduğu 6. Dalga diğer ülkelerde de çok yüksek vaka sayılarıyla seyrediyor.

*Vaka sayısında azalma dalganın sonunu gösterir, salgının sonunu göstermez. Yaşadığımız 5 dalgada da vakalar azaldığında önlemleri kaldırıp, takip eden vaka artışında şaşırmaktan vazgeçmeliyiz.

*Omicron ortaya çıktığında, bunun virusun stratejik bir hamlesi olduğunu, hafif seyretmesine kanmamamız gerektiğini, önlemleri tamamen bırakmamızın telafisi zor sonuçları olacağını söyledik.

*Tabi ki bir salgında hastalığın hafif seyretmesini iyi bir durumdur. Ancak bu durum vaka saptanmasını zorlaştıracağından, salgın kontrolünü güçleştirir.

*Bulaşın hızlanması hem yeni varyantların ortaya çıkmasını kolaylaştırır (umalım ki daha ağır hastalık yapan bir varyant gelişmez), hem de hastalığın damar içi pıhtılaşma, kalb krizi gibi komplikasyonları belirtisiz hastalarda da görülebilir.

“DEVLET HATA YAPILDIĞINI AÇIKLARSA, ÖNLEMLER BİR MİKTAR ARTABİLİR”

*Bu noktadan sonra, yetkili ağızlardan bu kadar salgın bitti, maske takmayın uyarısından sonra önlemleri artırmak, aşı yaptırmak mümkün değil. Devlet hata yapıldığını açıklarsa, önlemler bir miktar artabilir.

*Ülkemize girişlerde test tekrar istenmeli, turistik otellerde asansörlerde maske takılmalı, yemek alanlarında sosyal mesafe sağlanmalıdır. Toplu taşımada ve toplantılarda maske kullanımı sağlanmalıdır.

*Bireysel olarak da kapalı ve kalabalık ortamlarda, asansörlerde, toplu taşımada herkes maske kullanıyorsa cerrahi maske, kullanmıyorsa N95 maske takılmalıdır. Aşılama artırılmalı ve herkesin en az 3 doz mRNA aşısı olması için çaba sarfedilmelidir.

SAĞLIK BAKANLIĞINA SESLENDİ

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise şu ifadeleri kullandı;

“Başta Fransa, Yunanistan, İtalya ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde COVID-19 vaka ve bazılarında ölüm artışı var. Bu ülkelerle etkileşim içerisindeyiz, hızla önlem almamız gerek. Sağlık Bakanlığı sessizliğini bozmalı, hızla topluma bilgi vermeli ve önlem almalı!”