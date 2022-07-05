Vaka sayısı iki katına çıktı, uzmanlar uyardı: Yeni bir salgın

Sağlık Bakanlığı’nın dün akşam saatlerinde yayımladığı Covid-19 verileri, vaka sayılarının geçen haftaya göre 2, iki hafta öncesine ise 5 kat arttığını ortaya koydu. Bilim insanları art arda açıklamalar yaparak yeni bir salgın dalgasıyla karşı karşıya olduğumuzu belirterek aşı ve maske uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık Covid-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.

Vakaların endişe verici bir hızla yükseldiğini belirten bilim insanları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla toplumu uyardı. Yükselişi gösteren tabloyu paylaşan Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, “Sağlık Bakanlığı 27 Haziran- 3 Temmuz haftalık Covid-19 verileri yayımlandı. Bu verilere göre haftalık vaka sayısı geçen haftaya göre 2.1 katına, iki hafta öncesine göre 5.2 katına çıktı. Günlük vaka ortalaması (7 günlük ort) 8 binin üzerinde. Müsterih olma önlem al!” dedi.

“DALGANIN YÜKSELEN KOLUNDAYIZ”

Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek, “Dalganın yükselen kolundayız: Toplu taşım başta olmak üzere kapalı ortamlarda N95 maske kullanmak ve eksik aşıları tamamlamak önemli. Sonbaharı düşünen ve okulların açılmasını dikkate alan bir kamusal otorite gerek” derken, Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu Üyesi yazılımcı Güçlü Yaman ise, “27 Haziran – 3 Temmuz arasında resmi vaka sayıları yüzde 114, resmi ölümler yüzde 47 arttı. Günlük ortalama vaka 8.159 oldu. Hastane ve yoğun bakım yatışları, illere göre vaka ve test sayıları hala gizleniyor” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR SALGIN DALGASI”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr Kayıhan Pala ise yeni bir salgın dalgası uyarısı yaparak şunları söyledi:

“Yeni bir salgın dalgası. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sınırlı verilere göre bile hızla yükseliyor. Atık su analizlerinde de başta İzmir olmak üzere Muğla ve Antalya gibi turistik bölgelerde yüksek virüs yükü saptanıyor. Risk gruplarını korumak için hızla önlem alınmalı!”

99 BİN 57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.