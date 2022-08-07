Vatandaştan iktidara salgın tepkisi: ‘Ölenler ölsün, kalanlar bizimdir’ diyorlar

Maske takma zorunluğunun kaldırılmasının ardından yükselişe geçen Covid-19 vaka sayısı vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Özellikle toplu taşımada ve kapalı alanda tekrar maske takma zorunluluğunun gelmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, "Devletimiz salmış... 'Ölenler ölsün, kalanlar bizimdir' diyor. Kendimizi korumaktan başka çaremiz yok" sözleriyle bakanlığa tepki gösterdi.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Sağlık Bakanlığı’nın maske takma zorunluluğunu kaldırmasının ardından artan vaka artışları, vatandaşları tedirgin ediyor. Halk özellikle kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda maske takmanın zorunlu olmasını istiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 18-24 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin corona virüsü verilerine göre; yedi gün içerisinde 365 bin 424 kişi pozitif çıktı, 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte maske takma zorunluluğunun tekrar gündem oldu. Uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda yurttaşların maske takmaya başlaması gerektiği yönünde çağrılarda bulunmaya başladı.

Biz de İstanbul Eminönü’nde yurttaşlara mikrofon uzattık, “Covid-19 vakalarında artış gözleniyor. Toplu taşımaya maske uygulaması yeniden gelmeli mi sizce?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“MASKE TAKMAYA DEVAM EDİYORUM”

Dilek Yüceer: “Kesinlikle getirilmeli. Çünkü kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için de hastalanmak istemiyoruz, yaşımız da var. Gençler de dahil olmak üzere herkesin maske takmasını istiyorum. (Maske zorunluluğu kalktıktan sonra maske takmaya devam ettiniz mi?) Ben de bir süre bıraktım ama şimdi tekrardan başladım. Özellikle toplu taşımada maske takmaya devam ediyorum.”

“ÇEVREMDEKİ 10 KİŞİDEN 2 KİŞİ HASTA”

Enis Yüceer: “Çevremizde ciddi bir artış var. Arkadaş çevreme bakıyorum 10 kişiden 2 kişi hasta. Ancak bir öncekinden daha hafif geçiyor hastalık. Bir grip vakasının biraz daha ağırı olarak geçiyor. En azından ölümlerin azalması yönünden sevindirici. Yine de kesinlikle tekrar maske takılmasını destekliyorum.”

“KENDİMİZİ KORUMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Özlem Bilir: “Mutlaka getirilmeli. Etrafımda çok fazla vaka görüyorum. (Maske zorunluluğu kalktıktan sonra maske takmaya devam ettiniz mi?) Evet sürekli taktım. Kapalı alanlarda, toplu taşımalarda, marketlerde, pazarlarda sürekli takıyorum. (Geçtiğimiz 2 yılda hiç Covid oldunuz mu?) Geçen sene oldum çok ağır atlattım, hastanede yattım. O yüzden ben kendimi olabildiğince korumaya çalışıyorum. Kendimizi korumaktan başka çaremiz yok.”

“DEVLETİMİZ SALMIŞ DURUMDA”

Tufan Bilir: “Uyarıyoruz milleti. Uyarmak zorundayız çünkü Sağlık Bakanlığı’nın bir şey yaptığı yok. Sağlık Bakanlığı sadece oturuyor, maaşını alıyor, başka bir şey yaptığı yok. (Şu anki durumu yetersiz mi buluyorsunuz?) Evet. Hiçbir tedbir yok. Aslında Türkiye’de hiçbir şeyin tedbiri yok. Sadece kendilerine çalışan bir hükümet var. Çevremize söylüyoruz, virüs gizli bir düşman. Onun için çok önlem alınması gerekiyor ama tabi devletimiz salmış… ‘Ölenler ölsün, kalanlar bizimdir’ diyor.”

“HASTALIK İLERLEMEYE BAŞLADI”

Faris Çimen: “Kurallara uyulması ve getirilmesi lazım. (Şu an uyuluyor mu?) Uyulmuyor. Uyulmadığı için de hastalık ilerlemeye başladı. (Sizce bakanlık bu konuda net bir adım atmalı mı?) Atmalı. Toplu taşımalarda, hastanelerde, kapalı alanlarda maske kullanılması lazım. Memlekette şu an hasta olan çok arkadaşım var.”

“GEREKİYORSA KAPANMALI”

Burhan Göktolga: “Bence gelmeli. Çok erken kaldırdılar, biraz daha beklemeleri gerekirdi. (Sizce bakanlık bu konuda nasıl bir adım atmalı?) Gerekiyorsa tekrar kapanmalı.”

“GEREKLİ YERLERDE MASKE TAKIYORUZ”

Fatma Demirkoparan: “Tabii ki de sağlığı çok etkiliyor. Hastanelerde, kalabalık yerlerde hele düğünlerde hepimiz uyuyoruz. Gerekli yerlerde hepimiz maske takıyoruz. Ancak yine de Sağlık Bakanlığı temkinli olsun.”

“MASKE TAKMAMAYA KARŞIYIZ”

Haluk Sökmen: “Evet getirilmeli. Bilhassa yaşlılar olarak biz, maske takmamaya karşıyız. Çünkü bizim kronik hastalıklarımız var. Kimimiz de kalp, kimimiz de böbrek… Bu yüzden kapalı yerlerde ve toplu taşımada maske zorunluluğunun geri gelmesini istiyoruz. (Sizce Sağlık Bakanlığı gerekli adımları atıyor mu?) Maalesef atmıyor. Bütün prestijini kaybetti.”

“MASKE ŞART”

Kamil Özmen: “Hepimizin sağlığı açısından mutlaka geri getirilmeli. Maske takmayanların insanların hayatlarını tehlikeye atmalarına hakkı yok. (Maske zorunluluğu kalktıktan sonra maske takmaya devam ettiniz mi?) Kalktığı zaman bıraktım. Toplum olarak hastalıktan kurtulmamız için maske zorunluluğu şart. (Zorunluluk gelmezse tekrar takmaya başlar mısınız?) Başlarım. Bu sıcak havalarda maske insanı zorluyor ama takmak isterim.”

“HASTALIK ARTIYOR”

Muzaffer Bulur: “Gelmeli. Sen koronasın benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen bana hastalık veriyorsun ben de hasta oluyorum. Kimsenin kimseden haberi yok. Bazıları öksürüyor ve çıkan damlacıkları diğer insanlar soluyor, yazık günah. (Zorunlu olmamasına rağmen kullanıyor musunuz?) Evet kullanıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Hastalık artışta. Sizce Sağlık Bakanlığı net bir adım atıyor mu?) Bence atıyor. Çünkü bilgi veriyorlar ama baskı yapmıyorlar. Ben sana yol gösteriyorum sen aklını kullan diyor. Başka ne yapsın ki?”

“HERKESİN TAKMASI GÜZEL OLUR”

Mustafa Demirci: “Gelmeli. (Siz takıyor musunuz şu an?) Yok takmıyorum. (Zorunluluk gelirse takar mısınız?) Takarım. Resmiyet gelirse herkesin takması güzel olur. Sağlık açısından önemli. Babam coronadan öldü. Delta varyantı. O dönemde maske kullanmaya özen gösteriyorduk ama babam öldü.”

Sağlık Bakanlığı'nın 18-24 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin corona virüsü verilerine göre; yedi gün içerisinde 365 bin 424 kişi pozitif çıktı, 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti.