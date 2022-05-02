‘Verdikleri müjdelerin üzerinden 48 gün geçti. Neyi bekliyorlar?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık çalışanlarına 14 Mart’ta verilen sözü hatırlattı, üzerinden 48 gün geçmesine rağmen verilen vaatlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına maaş iyileştirmesi ve mali hakların teslimi sözü vermişti. Sağlık çalışanları ise üzerinden 48 gün geçmesine rağmen, verilen vaatlerin de yerine getirilmemesine tepki gösteriyor.

CHP'nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak iktidara çağrıda bulundu.

“LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ”

Verilen sözleri anımsatan ve yerine getirilmediğinin altını çizen İlgezdi,

“Sağlıkçıların birden çok kalemde aldıkları maaşların tek kalemde, emekliliğe yansıyacak şekilde düzeltileceği sözü verilmişti ama yapılmadı. Diş hekimlerinin, aile hekimlerinin ücretlerini artıracaklarını müjdelemişlerdi, o da yok.

Ek ödemelerde de artış yapılacak dediler. Dediler de dediler. Lafla peynir gemisi yürümez. Sağlık çalışanları artık icraat görmek istiyor. Bu pandemi süreci atlatıldıysa ‘giderlerse gitsinler' dediğiniz hekimler sayesinde atlatıldı. Dolayısıyla siz sağlık çalışanlarına borçlusunuz” ifadelerini kullandı.

Hekimleri “yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum eden bu anlayışa ivedilikle son verilmesi” gerektiğinin altını çizen İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti:

“VAATLERİNİN TEK TEK PEŞİNDEYİM”

“İsteseler tek bir talimatla bu işi çözerler. Bu ülkede bir gecede neler değişti. Bir gecede Cumhurbaşkanlığı Sistemi geldi, ülke yönetimi değişti. Bir gecede ne bakanlar görevden alındı, yerine kimleri getirdiler.

Bir gecede İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Ama sağlık çalışanları için hiçbir şey değişmedi. Çünkü değiştirmek istemiyorlar. Çünkü samimi değiller. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, mali hakları umurlarında değil.

“NEREDEN BAKSAK TUTARSIZLIK”

Varsa yoksa vaat, icraata gelince ortadan kayboluyorlar. Önce ‘giderlerse gitsinler' diyorlar. Sonra geri vites yapmak için tutamayacakları vaatler verip sağlık çalışanlarının ağzına bir parmak bal çalıyorlar. Nereden baksak tutarsızlar. Lafın tamamı da deliye söylenir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, siz tutana kadar verdiğiniz vaatlerin tek tek peşindeyim. Bu da böyle bilinsin.”