Yalnızlık alzheimer riskini artırıyor

Sosyal ilişkileri olmayan kişilerin Alzheimer riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaynak Selekler, “Çünkü yalnızlık beynin algılama yetisini ve hafızayı olumsuz etkiliyor. Bunu pandemide de net bir şekilde gördük” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Alzheimer'ın hali hazırda bir tedavisi yok… Ancak demans durdurulamasa da beynin işlevleri uzatılabiliyor. Bunun için hastalığın risk faktörlerinin tedavi edilmesi ve koruyucu faktörlerin uygulanması gerekiyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaynak Selekler, yaşam süresinin uzamasıyla görülme sıklığı artan Alzheimer'ı tetikleyen bir nedenin de yalnızlık olduğuna dikkat çekti ve bu konuda şunları söyledi…

Sosyal temas beyni nasıl etkiliyor?

Sosyalleşmede beynin; hafıza, lisan, görme, dinleme, düşünme, duygu, genellikle elleri, ayakları veya vücudu hareket ettirme ve yüz ifadesi gibi fonksiyonları harekete geçiyor. Bütün bu fonksiyonların çalıştırılması bilişsel rezervi artırıyor. Bu durum, bazı yaşlı yetişkinlerin yaşa bağlı beyin değişikliklerinin varlığına rağmen nispeten normal düşünme ve hafıza yeteneklerini nasıl koruyabildiklerini gösteriyor.

Sık sık arkadaşlarıyla görüşenlerin beyin sağlığı daha iyi

Londra ve Paris'te yapılan çalışmalarda, orta yaşta sık sosyal temas (düzenli olarak arkadaşlarla ve aile bireyleriyle görüşmek) daha ileriki yıllarda demans olasılığının düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Bu etkinin, arkadaşlarıyla sık sık etkileşim kurduğunu bildiren katılımcıların, yalnızca aile üyeleriyle sosyal temas bildirenlere göre daha güçlü göründüğü kaydedildi.

“University College London” tarafından yapılan yeni bir araştırmada da 60 yaşında artan sosyal temasın, ileriki yaşlarda demans geliştirme riskini önemli ölçüde azalttığı tespit edildi. Analiz, 60 yaşında neredeyse her gün arkadaş gören birinin demans riskinin, birkaç ayda bir sadece bir veya iki arkadaş gören birine göre yüzde 12 daha az olduğunu gösterdi.

Sohbet etmek, sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı artırıyor

Yalnız olmak, paylaşmamak ve konuşmamak beyin sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozar. Arkadaş edinme, sosyal hayatın içinde olma ve paylaşma ise Alzheimer riskini azaltır. Çünkü sohbet etmek ve içe dönük yaşamdan uzaklaşmak nöronlar arasındaki bağlantıyı artırır. Özetle sosyal ilişkileri olan yaşlıların zihinsel fonksiyonları daha iyidir. Nitekim pandemi sürecinde yalnız kalan pek çok yaşlıda Alzheimer'ın tetiklendiği ya da hızlı ilerlediği görülmüştür.

Bu tavsiyelere dikkat!

Yetişkinlerin birçoğunun yoğun hayatı, diğer insanlarla bağlantı kurmalarını engelliyor. Oysa mutlaka sosyalleşmek, arkadaşlarla sık sık bir araya gelmek gerekiyor. Tabii demansa karşı; sağlıklı beslenmek, alkol alımını azaltmak, sigarayı bırakmak, stresten uzak durmak, beyni bulmaca, sudoku, puzzle gibi etkinliklerle çalıştırmak, kitap okumak, egzersiz yapmak, düzenli uyumak ve sağlık kontrollerini aksatmamak büyük önem taşıyor.