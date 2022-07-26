Yanlış sünnet iddiası! Küçük çocuğun hayatı karardı

Ankara'da yanlış sünnet edildiği iddia edilen 5 yaşındaki çocuğun hayatı karardı. Yaşadığı travmadan dolayı 21 gündür su içmek istemeyen çocuk, yaklaşık 2 kilo verdi.

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Ankara’da yaşayan Pelin T., 5 yaşındaki çocuğunu özel bir hastanede sünnet ettirmek istedi. Hastanede çocuğun herhangi bir problemi olmadığı ve operasyonun 10 dakika süreceği söyleyerek 4 Temmuz'a randevu verdi.

“HİSSEDİYORUM, ACIYOR”

İddiaya göre operasyon başladığı andan itibaren ağlamaya ve “Hissediyorum, acıyor” diye bağıran çocuk, bütün o süreci tepesinde bulunan tıbbi muayene lambasından anbean izledi.

Annesinin ve kendisinin ısrarlarına rağmen tekrar uyuşturma işlemi yapılmayan operasyon, 1 saat sürdü. Operasyon esnasında, anne Pelin T.’nin iddialarına göre oğlu Y.Ç.’ye “Kes sesini”, “Hissetmiyor, yalan söylüyor” şeklinde hitap edildi.

Anne Pelin T.’nin operasyonun uzama sebebini sorması üzerine doktor, “Ufak bir kesik oldu annesi” diye cevap verdi. Annenin, çocuğunun penisine neden dikiş atıldığını sorması üzerine de derisinin yapışık olmasından dolayı dikiş atıldığı cevabı verildi.

İDRARI GELİR DİYE SU İÇMİYOR

Tüm süreçlerin ardından taburcu olan çocuğun acısı ise 21 gündür dinmiyor. Penisi iltihaplanan ve yaralarla kaplanan küçük Y.Ç., acı içinde ve çığlık atarak kanla karışık bir şekilde idrarını yapıyor.

Sünnetten bu yana 2 kilo veren 5 yaşındaki çocuk, tekrar idrarı gelir diye su içmeye korkuyor. Dehşeti yaşayan çocuk, korktuğu için kimseyi kendine dokundurmuyor.

Küçük çocuk, tüm bu süreçlerin ardından başka bir hekime götürüldü ancak iltihaptan dolayı kalıcı bir hasar kalıp kalmayacağı konusunda bir teşhis konulamadı.

Sünneti yapan doktor ise konu hakkında görüş vermek istemediğini dile getirdi.