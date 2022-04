Yeni araştırma: Işıklı ortamda uyumak sağlığa çok zararlı

Gece ekran karşısında veya loş ışıkta uyuyakalmayı adet haline getirenlere kötü haber ABD’li araştırmacılardan geldi. Uzmanlar özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi elektronik aletlerden gelen mavi ışık konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırma, gece televizyon ya da bilgisayar karşısında uyumanın sağlık üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı.

Proceedings of the National Academy of Science isimli akademik dergide yayınlanan araştırmada, bir gece bile loş ışıkta uyumanın kan şekerini ve kalp atış hızını artırdığı tespit edildi.

Araştırma kapsamında 20'li yaşlardaki genç ve sağlıklı kişilerin katılımıyla laboratuvarda bir uyku testi düzenlendi. Cihazlara bağlanan katılımcıların nefesleri, kalp atış hızları, EKG'leri ve kan değerleri ölçüldü. Az da olsa ışıklı ortamda uyuyan kişilerin değerleri takip edildi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırma ekibinden Dr. Phyllis Zee, uyurken gözler kapalı olsa bile ışığın uyku kalitesini önemli ölçüde düşürdüğüne dikkat çekti. Az bir ışıkta bile katılımcıların kalp hızı ve insülin direncinin arttığı, dinlendiklerini gösteren değerlerde de dengesizlik olduğu görüldü.

Kalp hızı normalde beynin kendini yenilediği akşam saatlerinde düşüyor ve birçok araştırmada gece saatlerinde kalp atış hızının yüksek olması erken ölüm ve kalp sorunları açısından önemli bir risk faktörü olarak görülüyor. Yüksek kan şekeri oranları da Tip 2 şeker hastalığına yol açabilen insülin direncinin bir göstergesi.

Araştırmacılar, bu sonuçların sağlıklı bir uyku için karanlık ortamın önemini gösterdiğini vurguladı. Uykudan iki saat kadar önce uykuya hazırlık için ortamdaki ışıkları yavaş yavaş kısmanın da uyku kalitesini artıracağı kaydedildi. Uzmanlar ayrıca cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi elektronik aletlerden gelen mavi ışığın uyku kalitesini en kötü etkileyen ışık türü olduğuna dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Uzmanlar uyarıyor: Televizyon karşısında uyumak dinlenmeye engel olabilir