Güncel corona verileri açıklandı! Bakan Koca ‘dikkat çeken bir konu’ diyerek uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 266 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Sağlık Bakanı Koca "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu" diyerek vatandaşları uyardı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Şubat Cuma gününe ait verilere göre, 453 bin 947 test yapıldı.

266 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 71 bin 736 yeni vaka tespit edilirken 266 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 90 bin 117 kişi iyileşti.

BAKAN KOCA UYARDI

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

DÜN 281 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 24 Şubat Perşembe gününe ait verilere göre, 79 bin 708 vaka tespit edilirken 281 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 455 bin 201 test yapılmış ve 94 bin 413 kişi sağlığına kavuşmuştu.