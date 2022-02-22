Yeni vaka ve vefat sayısı arttı! Bakan Koca’dan ’65 yaş üstü’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 271 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Koca "Kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Şubat Salı gününün verilerine göre, 463 bin 335 test yapıldı.

271 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 86 bin 70 yeni vaka tespit edilirken, 271 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son bir günde 98 bin 199 kişi sağlığına kavuştu.

SAĞLIK BAKANI KOCA UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92.87, 2’nci doz ortalaması yüzde 84.98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 643 bin 606, 2’nci dozda 52 milyon 746 bin 699 ve 3’üncü dozda 26 milyon 817 bin 259 olmak üzere toplam 145 milyon 128 bin 369 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 268 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 21 Şubat Pazartesi gününün verilerine göre, 85 bin 26 vaka tespit edilirken 268 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 461 bin 513 test yapılmış ve 94 bin 402 kişi iyileşmişti.