Yetkililerden şaşırtan uyarı: Pencerenizi kapatın, Covid-19 gelebilir

2019'da corona virüsünün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'den yetkililer akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Bilim insanları bu açıklamaya tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama salgının başladığı ülke olan Çin’den geldi…

2019’da corona virüsü salgınının ilk tespit edildiği ülke olan Çin’in Kuzey Kore’yle sınırında yer alan Dandong şehrindeki yerel yönetim akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Corona virüsü salgını dolayısıyla halen bazı bölgelerde çok sıkı önlemlerin uygulandığı ülkenin sınırında yer alan Dandong’tan yetkililer son haftalarda Covid-19 vaka sayılarının büyük bir artış gösterdiği Kuzey Kore’yi hedef gösterdi.

Yetkililer vatandaşlara, “Pencerelerinizi kapatın aksi takdirde Kuzey Kore’den Covid-19 virüsleri evinize girebilir” uyarısında bulundu. İki yıl boyunca corona virüsünü dikkate almayan ve tek bir vakanın da resmi olarak açıklanmadığı Kuzey Kore’de Mayıs ayında vaka sayıları artmıştı.

Dandong’da vaka sayılarının da artış göstermesiyle birlikte yetkililerin uyarıda bulunurken bu iddiaya tepki bilim dünyasından geldi. Dandong’taki yerel yönetimde görevli isimler sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarının artmasının ardından bu virüsün rüzgar akımları aracılığıyla Kuzey Kore’den gelmiş olabileceğini öne sürdü.

Dandong bölgesindeki yetkililer sınırdaki Yalu Nehri kıyısında yaşayanların “pencerelerini kapatmalarını” tavsiye etti.

UZMANLAR ŞAŞTI KALDI

Hong Kong Üniversitesi’nde görevli uzman doktor Leo Poon, bu açıklamayı şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Poon, “Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim. Covid-19’un bu kadar uzun mesafelere gittiğine hiç tanık olmadım. Bu nehir metrelerce geniş” dedi.

Tsukuba Memorial Hastanesi’nde görevli doktor Toshikazu Abe de, “Covid-19 büyük kapalı spor salonlarında belki bulaşabilir fakat köyden köye taşınması mı? Çok olası gelmiyor” dedi.