YÖK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sağlık personelinin haklarında iyileştirme çalışması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kurula bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma başlatıldığını duyurdu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurula bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin haklarıyla ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma başlatıldığını duyuran Özvar, şunları belirtti:

* “Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.

* Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır.

* Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır.”