‘Yorgun pilot uçurmak, sarhoş sürücüye anahtar vermektir’

Havacılık Tıbbı Derneği ve Havacılık Uzay Tıbbı Platformu Türkiye’deki pilotlarla ilgili ürkütücü yorgunluk anketi sonuçlarını SÖZCÜ gündeme taşıdı.

Her uçakta onlarca, yüzlerce insanını hayatını teslim ettiği pilotlarla ilgili durum tedirgin ediciydi: “5 pilottan 4’ü yorgun uçuyor, yüzde 97’sinde yorgunluk belirtileri var. Kokpitte uyuklama oranı yüzde 81.”

Konu, uluslararası kurallara uygun olsa da en üst limitleri zorlayan Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin, daha da ileri giderek SHGM’den daha fazla uçuş yapabilmenin yollarını aradıkları haberleriyle daha da önem kazanıyor.

Pilotların son dönemde her platformda dile getirmeye çalıştığı “yorgunluk” havacılıkta ne anlama gelir? Havayolu uçuşlarında iki pilot görevlendirilmesine rağmen ne kadar risklidir? Yorgunluğun pilotlar üzerindeki etkisi nasıldır? Tüm bu soruları konunun bu konuda Türkiye’deki tartışmasız en önemli isimlerinden Psikiyatri Uzmanı Uçuş Hekimi Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç SÖZCÜ’ye anlattı.

Ses getiren yorgunluk anketini yapan Havacılık Tıbbı Derneği’nin de başkanlığını yürüten Prof. Dr. Çetingüç’ün dikkat çeken tespit ve değerlendirmeleri şöyle:

“KARAR VERME BECERİSİNİ AZALTIR”

Yorgunluk ve uykusuzluk; dikkat, bellek, problem çözme, muhakeme, farkındalık ve karar verme becerilerini azaltır. Pilotun uyanıklık hali, durumsal farkındalığı, psikomotor performansı ve sonuçta uçak üzerindeki kumanda / kontrolü bozulur; hata artışları olabilir.