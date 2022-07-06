Yüksek dozda D vitamini alan hasta doktorları alarma geçirdi

İngiltere'de bir hasta, doktorları alarma geçirdi. Uzmanlar, hastanın kanser olduğunu düşünürken, aslında yüksek dozda D vitamini almaktan muzdarip olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Özellikle corona virüsü salgını sırasında önemi üzerinde durulan D vitamini yüksek dozlarda alınması halinde çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyor.

İngiltere’de de bir hastanın hastaneye başvurması ve ihtiyacından 80 kat daha fazla D vitamini almasıyla yaşadığı sağlık sorunları doktorları alarma geçirdi. Doktorlar vakadan sonra, aşırı doz D vitamini tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu.

İsmi açıklanmayan orta yaşlı bir hasta; sürekli kusma, ishal ve mide ağrıları geçirdikten sonra hastaneye başvurdu. Semptomları, önerilen D vitamini dozunun 80 katına denk olan, reçetesiz satılan 20 takviyeli bir vitamin kokteylini aldıktan bir ay sonra başladı. Hasta kanserli tümörlerin olabileceği şüphesiyle tüm taramalardan geçti.

NORMALİN YEDİ KAT ÜSTÜNDE ÇIKTI

Ancak gerçek, kan testinde ortaya çıktı: Hastanın, D vitamini seviyesinin normalin yedi katı olduğu ve akut böbrek hasarı geçirdiği belirtildi. Bir haftadan fazla hastanede tutuldu ve takviyeleri sisteminden atmak için ilaçlar verildi.

Yaşanan olaydan sonra doktorlar, güvenli kabul edilen ancak zehirleme potansiyeli olan takviyeler konusunda uyarılarda bulundu.

D vitamini, vücuttaki kalsiyum miktarını düzenlemeye yardımcı olur, kemikleri, dişleri ve kasları sağlıklı tutar. İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tavsiyesi, herkesin sonbahar ve kış aylarında günlük D vitamini takviyesi alması yönünde. Ancak yüksek dozda D vitamini almak, vücutta aşırı kalsiyum birikmesine neden olup böbreğin daha fazla çalışmasına neden olabilir.

Yetişkinlerin ve bir yaşından büyük çocukların günde 600 mg’dan fazla D vitamini almamaları tavsiye ediliyor. Yaşanan son olayda ise önerilen miktarın 83 katı alındığı belirtiliyor.

ÜÇ AY BOYUNCA SAĞLIK SORUNLARIYLA YAŞADI

Üç ay boyunca kusma, mide bulantısı, mide ağrıları ve bacak kramplarından şikayet eden hasta, doktoru tarafından hastaneye sevk edildi ve bu süre içinde 12 kg kaybetti. Hasta ayrıca kulak çınlaması, ağız kuruluğu ve giderilemeyen susuzluktan da muzdaripti.

Doktorlar, özel beslenme uzmanı tarafından yoğun bir vitamin takviyesi programı önerilen hasta, kendini iyi hissetmeye başlayınca, omega-3, B2 vitamini, B9, C, K2 ve diğer birkaç mineral ve probiyotik takviyesini de içeren günlük vitamin kokteylini almayı bıraktı. Ancak yaşadığı sorunlar geçmedi.

KANSER SANDILAR

Semptomlarının nedeni olarak kanser ve bakteriyel enfeksiyon olasılığını elemek için BT ve MRI taramaları yaptırmak üzere hastaneye yatırıldı. Taramalarda bir sorun çıkmayan hastanın aslında aldığı takviyeler yüzünden rahatsızlandığı ortaya çıktı. Sekiz gün hastanede kaldı ve vücudundaki takviyelerin temizlenmesi için tedavi oldu.

Hastaneden taburcu olduktan iki ay sonra kalsiyum seviyesi normale döndü, ancak D vitamini seviyeleri anormal derecede yüksek kaldı.

Onu tedavi eden NHS doktorları şu sonuca vardı: “D vitamini toksisitesinin geliştiği iki aylık süreç göz önüne alındığında, semptomlar birkaç hafta sürebilir.” Uzmanlar ayrıca, D vitamini toksisitesine genellikle yüksek dozlarda D vitamini takviyesinin neden olduğunu, güneş nedeniyle bu tip bir sorun yaşanmayacağını da belirtti.

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