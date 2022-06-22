Yunanistan’dan endişe yaratan Covid-19 verisi

Son haftalarda Covid-19 salgınının tekrar artış gösterdiği ülkeler arasında yer alan Yunanistan'dan endişe yaratan veriler gelmeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, corona virüsü salgını ile ilgili yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada son dönemde corona virüsüne yakalanan ve yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yarısından fazlasının (yaklaşık yüzde 54) tam aşılı olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada pazartesi günü 97 hastanın entübe olduğu kaydedilirken bunların yüzde 46’sının aşısız ya da kısmi aşılı olduğu belirtildi. Yetkililer hastaların yüzde 92’sinin ise kronik rahatsızlığı olduğu ya da 70 yaşın üzerinde olduğuna da vurgu yaptı.

Tam aşılı olanların iki doz aşı olmuş kabul edildiği belirtilirken hatırlatma dozu olanların oranı ise açıklanmadı.